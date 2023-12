La Gymnasium Alghero affronta una sconfitta casalinga contro Orion Sassari: Una lezione di umiltà e crescita

La sfida, densa di aspettative, si è conclusa con un 0-3 a favore dell'Orion Sassari, ma i parziali narrano una storia di impegno e determinazione. Il primo set ha visto la Gymnasium tenere testa agli avversari con un 17-25, mostrando momenti di brillante gioco di squadra e competenza tecnica.





Il secondo set ha racchiuso l'essenza della competizione con un appassionante 24-26, dove la Gymnasium ha dimostrato che la vittoria era a portata di mano, sfuggendo solo nell'ultimo tratto del set. Nel terzo set, con un 10-25, è emersa la stanchezza e la superiorità dell'Orion.





Ora la Gymnasium Alghero si concentrerà sulla preparazione per le prossime sfide, con l'intento di migliorare la resistenza e la costanza in gioco. La squadra è risoluta nel trasformare i parziali serrati in vittorie, e ogni allenamento, ogni analisi tattica e ogni discussione strategica è volta a questo scopo.





Nonostante il punteggio, la Gymnasium Alghero esce dal campo con una lezione preziosa: ogni punto conta, ogni set è un'opportunità di apprendimento, e la vera vittoria risiede nella capacità di rialzarsi e lottare con rinnovata energia. Con questi insegnamenti, la squadra guarda al futuro con ottimismo, pronta a dimostrare il suo vero valore nei prossimi incontri.

In una serata che ha visto l'entusiasmo e la passione della pallavolo prendere piede nella palestra delle scuole medie Maria Carta di Alghero, la Gymnasium Volley Alghero è entrata in campo contro l'Asd Orion Sassari.