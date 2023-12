Pareggio cruciale: Olbia resiste al Rimini in un match senza reti

Un match, quello appena avvenuto nella città del nord-ovest della Sardegna, in cui il team ospite è stato sicuramente più incisivo in zona d’attacco e dove il miglior giocatore in campo è risultato l’estremo difensore della squadra isolana Filippo Rinaldi.





Una gara, facciamo notare, dove la compagine presieduta dal dott. Alessandro Marino ha dovuto fare a meno del giovane centrocampista sardo Roberto Biancu (ex Cagliari) e dell’attaccante sammarinese Nicola Nanni (ex Cesena), oltre a un Daniele Ragatzu non al massimo della forma a causa di un problema alla caviglia.





Un match- in fin dei conti- dominato dalla compagine romagnola (ha preso anche un clamoroso palo) e dove il portiere biancorosso Colombi non è stato mai chiamato in causa. Una gara che, seppur giocata fra le mura amiche e terminata a reti inviolate, ha permesso al team olbiese di conquistare un punto di fondamentale importanza, che “muove” la classifica in vista dei prossimi difficili impegni.





In chiusura, facendo presente-prima di tutto- che il match successivo della compagine isolana capitanata dall’ottimo Luca La Rosa sarà a Pescara sabato 9 dicembre 2023 alle ore 16.15 contro la squadra locale allenata dall’esperto Zdenek Zeman e, in secondo luogo, che le due formazioni in campo in codesto match salgono rispettivamente a 17 (l’Olbia) e a 20 punti in classifica (il Rimini), auguriamo- ai team in questione- le migliori fortune nella Stagione tuttora in corso di svolgimento, sperando di vederli (a breve) nelle categorie superiori del campionato italiano.

A pochi giorni dalla debacle subita contro il Perugia allo Stadio “Bruno Nespoli”, l’Olbia si ripresenta di nuovo in campo per il recupero della gara relativa al 14° turno della Serie C. La gara, terminata qualche ora fa nell’impianto sportivo olbiese, ha visto la compagine sarda pareggiare per 0-0 contro la formazione del Rimini allenata dall’ottimo tecnico napoletano Emanuele Troise.