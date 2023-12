AEK Atene impone il proprio ritmo: Dinamo Sassari soffre cede in Champions League

In merito alla gara appena accaduta, dopo un iniziale fase di studio in cui il Banco “regge” le “offensive” giallo- nere, attuando una buona difesa, McRae e compagni (grazie soprattutto a un ottimo Kuzminskas, a un Tillmann particolarmente efficace e a un Netzipoglou sempre sul “pezzo”)incominciano- nonostante le “resistenze” sassaresi portate dal playmaker Cappelletti e dall’ellenico Chalampopoulos- a porre la gara su “binari” poco favorevoli alla compagine sarda, tanto che a circa metà periodo gli “ateniesi” accumulano un vantaggio di 6 punti ( 16-10 in termini di punteggio) e che è solo un “assaggio” di ciò che accadrà da qui alla fine della gara. Nella seconda parte della frazione di gioco, infatti, il roster ellenico- attraverso alcune azioni di ottima fattura, a una difesa particolarmente attenta e a una Dinamo poco precisa in entrambi i reparti- consegue una differenza di punteggio che si attesta prima sul +8 e poi sul +13 (31-18 al fischio di sirena della prima frazione). Risultato, quello appena menzionato, che non fa di certo star sereni i giocatori biancoblù.





Al rientro delle due squadre in campo dopo l’intervallo breve, dopo un iniziale trama offensiva del roster isolano portata dall’ala Charalampopoulos, la compagine greca “preme” - in maniera incredibile- sull’acceleratore portando la contesa prima sul + 19 (38-19 in termini di punteggio) e successivamente sul 42-26 che ormai indirizzano la gara, sempre più, su “vie” poco favorevoli ai destini biancoblù. Nel proseguo del match la formazione ateniese - non paga del vantaggio conseguito- ,“spinta” dal solito Kuzminskas e da un Tillmann in stato di grazia, continua ad infierire -senza alcuna pietà-sulla compagine sarda portando la gara sul 54-30 quando mancano appena due minuti alla fine del periodo. Da segnalare, proprio negli istanti finali della seconda frazione, una piccola reazione del team isolano che “infligge” un parziale di 5-1 alla formazione ellenica che rende quantomeno meno pesante la differenza di punteggio tra le due formazioni. Il periodo, infatti, si “chiude” sul 55-35 in favore del roster allenato da coach Plaza. Al rientro dopo l’intervallo lungo, i ragazzi biancoblù- forse richiamati dal loro allenatore negli spogliatoi- continuano a macinare un basket di pregevole fattura, riducendo il “gap” nei confronti della compagine ateniese (55-40 dopo soli 2 minuti di gioco) la quale- però- trova in McLemore e Randle due tiratori implacabili della retina sassarese. Infatti, il divario di punteggio- precedentemente ottenuto dalla formazione ellenica- rimane non solo inalterato, ma addirittura si incrementa fino al + 20 quando mancano circa 3 minuti al fischio di sirena della terza frazione di gioco.





Il risultato, al termine del periodo, recita Aek Atene 81- Dinamo Sassari 59 punti. Nell’ultimo quarto di gara, la squadra ateniese, non soddisfatta del vantaggio ottenuto precedentemente, “decide” di iniziare la frazione di gioco con un parziale (7-0), che manda ulteriormente in “freezer” una gara che era già ai titoli di coda nei periodi antecedenti a questo. La differenza delle due formazioni, per quanto riguarda i punti, si attesta- ora- sul +29 in favore della compagine ellenica (88-59 il risultato del match fino a questo momento). Esito-quello appena menzionato- che non lascia più scampo alla Dinamo, decretando la sconfitta nel match odierno. A poco servono i canestri realizzati da Kruslin, Cappelletti e Goumbald nei minuti finali di gara, visto che- in questo ultimo scorcio di partita- l’Aek prima arriva e poi supera la soglia dei 100 punti. La gara termina, infatti, sul risultato di 110-79 in favore del roster giallo-nero.

Una Dinamo Sassari veramente “brutta” quella vista poche ora fa in terra ellenica contro l’Aek Atene nel 5° turno della Basketball Champions League. La compagine sarda, infatti, viene sconfitta- in codesto match- per 110-79 dalla formazione ateniese allenata dall’ottimo coach Joan Plaza, dove il solo Tyree (21 punti e 5 assist per il cestista statunitense), il centro Goumbald e il playmaker Cappelletti (5/5 nel tiro da tre) offrono prestazioni di un certo spessore. Una gara, come dimostra il punteggio, mai in discussione condotta dall’inizio alla fine dal team greco, che trova nell’ala piccola Mindaugas Kuzminskas, nell’ex Banco Justin Tillman e nella guardia statunitense Jordan McRae tre autentici “cecchini” del canestro sassarese. Un Banco troppo impreciso (come dimostrano le 21 palle perse in questa gara), affaticato e a corto di energie quello che si è presentato nell’impianto sportivo della capitale ellenica, che si giocherà il tutto per tutto nell’ultimo match europeo (che avverrà al PalaSerradimigni contro la compagine polacca del King Szczecin) per ottenere il pass al turno successivo della competizione continentale.