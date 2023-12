La Klass Coral Alghero non si ferma più - Grande vittoria a Sestu

Partita sin da subito a ritmi altissimi e combattuta con i primi due quarti sul filo dell’equilibrio: 25-24 il primo e 43-45 all’intervallo con gli algheresi avanti. Al rientro dagli spogliatoi la formazione algherese costruisce il vantaggio che risulterà poi decisivo, grazie soprattutto a Juan Sahud, autore di ben 34 punti. Nell’ultimo quarto i padroni di casa provano a rientrare in partita ma la Klass Coral regge botta, in particolare con una difesa asfissiante a uomo, e porta a casa un’altra vittoria fondamentale per il morale e la classifica.





Oltre al già citato Sahud, domenica sono andati in doppia cifra anche Musso (13), Monte (14), Salvatori (11) e soprattutto Luigi Cesaraccio (19), rientrato pienamente nei ranghi dopo un lungo infortunio. Un’arma in più per la Klass Coral Alghero che vuole continuare a stupire e che ora in classifica è proprio a ridosso delle prime. Sabato a Olmedo è in programma il match casalingo contro il Genneruxi.

Prosegue la striscia positiva della Klass Coral Alghero che vince 100-89 a Sestu, sul campo dell’Astro Cagliari, portando a casa la quarta vittoria consecutiva, la quinta complessiva nel campionato di Divisione Regionale 1.