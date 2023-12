Basketball Champions League: Dinamo Sassari alla prova del fuoco contro l'AEK Atene

Avversario della formazione sassarese sarà, nella gara che si svolgerà oggi (5 dicembre 2023) alle ore 18.30, l’ottima compagine dell’Aek Atene allenata dall’esperto coach Joan Plaza. Il Banco, sicuramente rinvigorito dal successo ottenuto contro le “scarpette rosse”, ha come obiettivo quello di invertire la tendenza anche in ambito continentale, dopo la sconfitta maturata due settimane fa contro la formazione tedesca del Ludwigsburg al PalaSerradimigni.





Debacle, quella avvenuta contro la compagine teutonica, che pone Gentile e compagni nella condizione di dover portare a casa una vittoria che (nel caso non arrivasse) probabilmente pregiudicherebbe, in maniera inequivocabile, il "sogno" continentale della formazione allenata dall’ottimo Bucchi. La gara, che avverrà nella capitale ateniese fra poche ore, rappresenta- tuttavia- un difficile ed impegnativo “banco di prova” per i ragazzi biancoblù, visto che la squadra giallo- nera costituisce una delle migliori realtà della pallacanestro ellenica.





Una formazione, quella allenata da mister Plaza, reduce da una sconfitta nell’ultimo turno di campionato che certamente vorrà- contro la compagine sarda- riprendere il “cammino” delle vittorie per conseguire un successo di fondamentale importanza ai fini della qualificazione diretta al Round 16. In merito ai giocatori presenti nel roster ellenico, da citare sicuramente l’ala piccola Mindaugas Kuzminskas (ex New York Knicks), l’ex Banco Justin Tillmann nel ruolo di ala grande e il cestista canadese Mifundu Kabengele (ex Boston Celtics). Tutti atleti, quelli appena menzionati, di indubbie qualità tecniche e atletiche che avranno l’obiettivo di creare notevoli “grattacapi” alla difesa sarda in questa partita europea non lasciando nulla di intentato in merito al superamento del turno. Certamente Kouzeloglou e compagni cercheranno, in codesta gara, di proporre una circolazione di palla particolarmente efficace e una difesa estremamente attenta che non lasci spazio alle “trame” offensive biancoblù. Al contrario alla Dinamo, in difficoltà nell’ultima gara continentale precedentemente menzionata, non sono concessi ulteriori “passi falsi” se vuole continuare il “viaggio” europeo.





La compagine sassarese, tuttavia, ha tutte le carte in regola per superare l’"ostacolo" ellenico conseguendo una vittoria che la rilancerebbe in chiave continentale e che fornirebbe al team capitanato dal talentuoso Stefano Gentile un ulteriore iniezione di fiducia in vista dei prossimi (difficili) impegni. In chiusura quella che si presenta oggi in terra ellenica è una formazione sassarese particolarmente in “palla” che, nonostante alcune defaiance, sta fornendo numerosi segnali di ripresa rispetto all’inizio della Stagione. I tifosi sardi, quindi, possono- a parer nostro- guardare al futuro con fiducia, che si potrebbe- a breve- trasformare in entusiasmo se il Banco continuasse a giocare come nei primi due quarti avvenuti nella gara dello scorso weekend. Naturalmente Gentile e compagni non dovranno mollare la presa e non gli sarà concesso commettere neanche il più piccolo errore se desiderano raggiungere gli ambiti traguardi che tutti i supporter biancoblù caldamente aspettano. Proprio in conclusione vogliamo augurare, ai due team di campo, di disputare una grandissima partita e di fornire uno spettacolo di altissimo livello che possa deliziare tutto il pubblico presente nell’impianto sportivo ateniese e tutti gli spettatori che guarderanno la gara nei media nazionali ed internazionali.

Neanche il tempo di godersi la vittoria ottenuta (qualche giorno fa) contro l’Olimpia Milano che la Dinamo torna immediatamente in campo, questa volta nella Basketball Champions League.