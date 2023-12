Kickboxing Alghero brillante nelle gare di Capoterra

Questa struttura, rinomata per le sue eccellenti dotazioni di tre tatami e tre postazioni gara, ha accolto oltre 200 atleti per una competizione emozionante.La rappresentativa di Kickboxing Alghero si è distinta nella categoria cadetti, partecipando con quattro atleti.





Tra questi, Chiara Sanna ha conseguito un'importante medaglia d'argento, mentre Alessandro Dalerci ha portato a casa un bronzo, testimonianza del forte impegno e della preparazione atletica del team.Questi risultati rappresentano solo l'inizio per la squadra di Alghero. Con l'obiettivo di proseguire il percorso di crescita e successo, ora si torna in palestra per preparare i prossimi appuntamenti della stagione federale FEDERKOMBAT Sardegna.





Questo circuito, noto per il suo alto livello competitivo, vedrà il coinvolgimento degli agonisti e dei giovani talenti della classe Kids di Kickboxing Alghero.La squadra, affiliata a FEDERKOMBAT e Pgs, ha il suo quartier generale presso la Palestra Mariotti in via Vittorio Emanuele ad Alghero, un luogo che si è rivelato un focolaio di talento e passione per questo sport.





Le aspettative sono alte per i prossimi eventi, e l'entusiasmo e la determinazione sono palpabili sia tra gli atleti che tra i tifosi.

Nella giornata di domenica, la squadra di kickboxing di Alghero, sotto la guida esperta del maestro Pierfranco Sanna, ha affrontato una trasferta impegnativa al palazzetto dello sport di Capoterra.