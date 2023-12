Cagliari, in bilico tra la gloria e l'abisso - Rossoblu nuovamente penultimi in classifica





Scivolato al penultimo posto, affiancato dal Verona che ha strappato un pareggio a Udine, il Cagliari naviga in acque pericolose, ma non ancora tempestose. Si parla di una lotta serrata per non retrocedere, con cinque squadre racchiuse in un misero margine di quattro punti. Il Cagliari sa bene che ogni partita da qui in avanti sarà una battaglia, e la prossima sfida contro il Sassuolo in notturna non fa eccezione.





I neroverdi, battuti in casa dalla Roma, non stanno vivendo il loro momento migliore. Ma attenzione, anche una bestia ferita può essere pericolosa. Il Sassuolo arriverà in Sardegna senza il suo asso, Berardi, squalificato. Ma il Cagliari non avrà Makoumbou, pezzo forte del suo centrocampo, vittima di un'espulsione contestata contro la Lazio. Ranieri, il mister del Cagliari, si trova davanti a un dilemma: chi schierare al posto del congolese? Sulemana e Deiola sono le opzioni più ovvie, ma in questo gioco di scacchi, ogni mossa conta. La squadra sarda deve anche sperare nel recupero di Nandez e Mancosu, due pedine chiave nel mosaico tattico di Ranieri. Forse la soluzione potrebbe essere Nandez accanto a Prati, un'alternativa che potrebbe dare nuovo slancio al gioco del Cagliari.





Il Cagliari, quindi, si trova davanti a una scelta: affrontare la prossima partita come un leone ferito, pronto a lottare per la sua sopravvivenza, o soccombere sotto il peso delle aspettative e delle pressioni. Questa partita non è solo una sfida sportiva, ma un simbolo del coraggio e della determinazione di una squadra che si rifiuta di cedere.





In questo delicato momento, ogni tifoso del Cagliari trattiene il fiato, sperando che la loro squadra trovi la forza e il coraggio per superare questo ostacolo e scrivere una nuova pagina nella storia del calcio italiano. Una storia non di sconfitte, ma di una lotta eroica per rimanere a galla.

Nel calcio, come nella vita, ci sono momenti che definiscono il destino di una squadra, e il Cagliari si trova ora in uno di questi crocevia cruciali. Con la sua recente sconfitta contro la Lazio, il Cagliari non solo ha perso una partita, ma ha anche perso terreno nella lotta per la sopravvivenza in Serie A.