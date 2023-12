Amatori rugby Alghero: Giovanili in mostra a livello nazionale

Questi atleti sono stati selezionati per partecipare a uno stage formativo strategico, inseriti nel progetto Centro Sud, una selezione interregionale mirata a elevare il livello del rugby giovanile. Il loro impegno e le loro prestazioni hanno ricevuto l'attenzione di tecnici federali, segnando un altro passo importante nel percorso di crescita professionale.





Al contempo, Carlotta Viale ha rappresentato con orgoglio l'Amatori Rugby Alghero e il rugby femminile in un raduno ad Oristano. La sua partecipazione è un chiaro segnale dell'impegno del club nello sviluppare e promuovere il rugby femminile, un settore in rapida espansione e ricco di potenziale.





L'Under-14 ha mostrato tenacia e spirito di squadra in una serie di partite disputate a Sassari contro i Bulldog di Olbia. Nonostante l'assenza di una classifica ufficiale, i giovani rugbisti hanno giocato con cuore e passione, vincendo entrambe le partite e dimostrando che il futuro del rugby ad Alghero è luminoso e pieno di promesse.





Il weekend non è stato privo di difficoltà, con la serie C che ha visto l'Amatori Rugby Alghero affrontare una dura sconfitta nella finale di andata contro Olbia. Tuttavia, la determinazione e il coraggio mostrati sono la prova del carattere resiliente del club, che vede ogni sfida come un'opportunità di crescita e miglioramento. I risultati ottenuti testimoniano l'impegno del club nel nutrire e valorizzare i giovani talenti, assicurando che l'Amatori Rugby Alghero sia riconosciuto come un vivaio di futuri campioni. Con il continuo supporto di allenatori e tecnici, guardiamo con fiducia e ottimismo al futuro del rugby giovanile.

Un fine settimana produttivo e di giovani prospettive si è concluso per le giovanili dell'Amatori Rugby Alghero, che hanno lasciato il segno in diverse competizioni sul territorio nazionale. In un incontro significativo per il futuro del rugby giovanile sardo, cinque giovani talenti dell'Amatori Rugby Alghero hanno rappresentato la loro squadra e la loro regione a Pomigliano d'Arco per l'evento Under-16. I giocatori – José Trova Guggia, Carlo Putzi, Matteo Viale, Mattia Meloni e Yussef El Bakhadaoui – hanno dimostrato abilità e grinta che testimoniano l'efficacia del programma di sviluppo giovanile del club.