Impresa epica al PalaSerradimigni: Dinamo Sassari sconfigge la capolista Olimpia Milano in una battaglia mozzafiato

Una gara condotta dalla compagine isolana dall’inizio alla fine, con un brivido finale (la parità negli ultimi minuti di gioco), che poteva mandare alle “ortiche” un successo che, per in certi frangenti della partita, la Dinamo aveva condotto anche con un vantaggio che si attestava sulla doppia cifra. Solo il canestro messo a segno negli ultimi istanti di gioco da Tyree -ottima la performance del cestista statunitense in codesta partita (24 punti realizzati) e la “freddezza” di Gentile e compagni ha fatto, alla fine della contesa, la differenza tra il trionfo e la debacle. Degne di considerazione, sempre nelle fila biancoblù, le performance-in codesto match - dell’ellenico Charampopoulos e del playmaker Cappelletti autori rispettivamente di 13 e 11 punti. Da segnalare nel roster meneghino, la prova “maiuscola” del giocatore Shavon Shields (31 i punti messi a referto dal cestista statunitense al fischio di sirena che decretava la fine dell’ostilità). In merito alla gara, avvio “sprint” della squadra sarda che- grazie a una difesa particolarmente attenta e ad un attacco che fa “girare” meravigliosamente il pallone- infligge, alla formazione bianco-rossa, un parziale di 12-0 che annichilisce il team allenato dal grandissimo Ettore Messina. Piccola curiosità di inizio partita.





Il team meneghino in questi primi minuti di gioco non realizza neanche un tiro da tre tra le 9 bombe tentate. Tornando alla gara, solo la schiacciata messa a segno dall’esperto Melli (dopo più di 4 minuti gioco) e gli ingressi del teutonico Voightmann e della guardia Tonut permettono al roster lombardo di mettere in pista la “macchina” meneghina. Nella seconda metà del primo periodo, probabilmente consci dell’importanza dell’impegno e consapevoli che Sassari non può “scappare” in questa maniera imponendo un gioco di cosi pregevole fattura, le “scarpette rosse” - guidate in panchina dall’ottimo tecnico bolognese- riducono lo svantaggio prima sul -7(16-9 in termini di punteggio) e successivamente sul – 3 che sembrano presagire al sorpasso milanese. Cosa che però non avviene, visto che la compagine isolana riesce a chiudere la prima frazione di gioco sul 24-17 che risulta essere un margine che fornisce una certa tranquillità al team sardo al fischio di sirena che decreta la fine della “battaglia” in merito al primo periodo. Grande inizio dei ragazzi biancoblù anche al rientro delle squadre sul parquet dopo l’intervallo breve, dove la Dinamo (grazie a un quintetto piccolo) riesce a conseguire un vantaggio che ritorna sulla doppia cifra (26-16). Punteggio, quello appena menzionato, che certamente incomincia a mettere la gara su binari favorevoli alla formazione sarda e che fa crescere, nei “cuori” dei giocatori allenati da coach Bucchi, la consapevolezza che Milano- in codesta gara- può essere sconfitta. Differenza, inoltre- quella citata poche righe fa-, che si mantiene pressochè inalterata anche nel proseguo della frazione di gioco, dove un ottimo Charampopoulos, un Kruslin particolarmente preciso dalla lunetta, e un grande lavoro a rimbalzo della squadra sassarese consentono, al team presieduto dal dott. Stefano Sardara, di chiudere il secondo quarto sul 41-30 che risulta essere un divario sicuramente importante per la restante parte del match.





Al rientro delle formazioni in campo dopo l’intervallo lungo, il Banco – “spinto” soprattutto dalla maestria di un playmaker come Cappelletti (sempre più leader all’interno della formazione sarda), dalle qualità cestistiche di Caralampopulos e da un Tyree in stato di grazia - continua a giocare con grande intensità e dinamismo mantenendo (praticamente invariato) il vantaggio precedentemente conseguito fino al termine del terzo periodo di gioco, che si chiude sul 65-58. Vediamo cosa accadrà nell’ultimo quarto. Nella parte conclusiva del match, l’Olimpia- forte della qualità e dell’esperienza presente nel suo roster e conscia che la terza sconfitta potrebbe essere proprio dietro ’angolo- aggrappandosi all’ottimo Shields e a un Flaccadori molto efficace in termini realizzativi pian piano si rifà sotto portando la contesa prima sul 72-66 e successivamente sul 72-69 che, di fatto, riapre un match che sembrava chiuso fino a qualche minuto prima. Gli istanti finali del match, infatti, risultano molto concitati e vibranti, dove la formazione lombarda raggiunge per ben due volte la parità (74-74 e 80-80 rispettivamente) e in cui solo la “freddezza” e la bravura di capitan Gentile e dello statunitense Tyree, nel tiro dalla lunga distanza, permette al team isolano di portare a casa un successo importantissimo per il proseguo della Regular Season. La gara si conclude sul risultato di 89-83 in favore della compagine allenata da coach Bucchi.

Una gara veramente bella ed entusiasmante quella avvenuta domenica 3 dicembre 2023 al PalaSerradimigni tra la compagine sarda della Dinamo Sassari e il team lombardo dell’Olimpia Milano. Il Banco, reduce dalla vittoria della scorsa settimana contro Scafati, coglie- nel match odierno- un fondamentale successo per il proseguo della Stagione. Una vittoria di grande prestigio quella appena conseguita dai cestisti allenati da coach Bucchi, mettendo sul parquet tutta la grinta e il “cuore” dei ragazzi biancoblù contro un roster, come quello meneghino, che (seppur privo di un giocatore di notevoli qualità in ambito tecnico ed atletico come il montenegrino -di passaporto spagnolo- Nikola Mitrovic) annoverava tra le sue fila altrettanti campioni di indubbio talento come l’ala grande Melli, il centro Voightmann e l’ala piccola Shields.