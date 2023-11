Successo e spirito sportivo: Il 3° Trofeo Maria Pia di Ciclocross incanta Alghero

La competizione ha visto un'impressionante affluenza di 128 iscritti, accompagnati da un nutrito gruppo di sostenitori che hanno raggiunto la città catalana già dalla sera precedente. La Federazione Ciclistica Regionale ha riconosciuto l'importanza dell'evento, scegliendo Alghero e il percorso di Maria Pia per uno stage formativo regionale destinato ai giovani atleti più promettenti del ciclismo sardo. La società Alghero Bike ha brillato non solo nell'organizzazione dell'evento, ma anche nelle prestazioni sportive, grazie al supporto di appassionati e amici che coltivano da anni la passione per il ciclismo agonistico in città.





Tra i successi locali spiccano quelli nelle categorie giovanili: Giulia Delogu ha conquistato il 2° posto tra le Donne Esordienti, mentre Adrian Lorente Delgado ha ottenuto la prima posizione negli Elitè Master Sport. Altre vittorie per l'Alghero Bike includono un secondo posto nei Master 4 con Sandro Marras, il 2° e 3° posto nei Master 7 grazie a Giovanni Manzottu e Renato Moro Merella, e un secondo posto nelle Women 3 per Simona Lecca. Le gare hanno offerto emozionanti sfide nelle varie categorie, con prestazioni degne di nota come quelle di Bagliana Enrico della Jam's Bike Buja, Sedda Manuel di Fabio Aru Academy e Santoru Alessandro della Dueppi Cycling Project tra gli Allievi e Juniores. Nella batteria dei 40 minuti hanno trionfato Satta Simone del Pedale Siniscolese, seguito da Melis Cristian della Donori Bike e Carboni Gabriele della Dueppi Cycling Project.





Nella batteria di un'ora, Pani Mirko della Calz. M Granaro ha ottenuto la vittoria, davanti a Fois Alessio dei Crazy Wheels e Lovicu Andrea della Bike Team Demurtas.





Alla cerimonia di premiazione erano presenti il Sindaco di Alghero, Mario Conoci, e gli assessori Maria Grazia Salaris e Alessandro Cocco. Il ciclocross sardo si prepara ora per il prossimo appuntamento, previsto per domenica 3 dicembre a Pattada.

