Netta vittoria per la Pallavolo Gymnasium Alghero contro la Bolotanese





La gara, che si è svolta il 26 novembre 2023, ha messo in luce la forma eccellente della squadra di casa che ha prevalso con punteggi di 25-17, 25-17 e 25-15 in tre set giocati alla Palestra Comunale Scuole Medie di via Emilio Lussu a Olmedo.





Sotto l'occhio vigile di Simonetta Dore, arbitro dell'incontro, le giocatrici del Gymnasium hanno dimostrato una superiorità costante durante la partita. La Gymnasium si è distinta con una prestazione maiuscola che ha lasciato poco spazio alle rivali della Bolotanese.





Nonostante lo sforzo dimostrato dalla squadra ospite, la Bolotanese ha trovato difficoltà a contrastare l'attacco incisivo del Gymnasium. Questa partita rappresenta un significativo passo avanti per il Gymnasium Alghero, che continua a mostrare le sue abilità e la sua crescente confidenza nel campionato. Con la loro ultima esibizione, la squadra invia un messaggio chiaro agli avversari nel Girone C: la Gymnasium Alghero è qui per competere al massimo livello.

