L'extra time di MR Simon su Cagliari - Monza 1 a 1

Il Cagliari cerca il raddoppio più volte nel primo tempo con le invenzioni di viola, tra i migliori in campo. Nella ripresa è il Monza a fare la partita, prima una traversa con Molta, e al 61mo il pareggio di Maric, sempre di testa, e sempre su palla inattiva, per il pareggio degli ospiti.





Brividi nel finale per una traversa di Curria, che per poco non gela i rossoblù. un punto ciascuno che non ha mai fatto male a nessuno. I complimenti piu' sinceri a Mr Ranieri, l allenatore romano raggiunge 450 panchine in serie A, e ben 700 punti conquistati nella massima serie.





Il prossimo turno Cagliari in trasferta all' Olimpico contro la Lazio, partita difficilissima dove il rossoblù dovranno dare tutto per fare risultato e stare lontani dalla zona rossa della classifica.

Finisce 1 a 1 tra Cagliari e Monza. Le due squadre, diciamolo apertamente si accontentano di un punto, e si concedono un tempo per parte. La prima frazione è della squadra di Ranieri, che passa al decimo con il terzo tempo di Dossena, che di testa fa 1 a 0. Ben due goal in due partite per il centrale rossoblù, abile sulle palle inattive. Bel bottino per uno non abituato a segnare.