Basket: Klass Coral Alghero in campo martedì per l'ottava giornata





Obiettivo terza vittoria consecutiva per la squadra algherese dopo le belle vittorie contro Terralba e Iglesias. Per la sfida di domani saranno ancora Sahud e Musso a guidare una squadra composta da tanti giovani che, partita dopo partita, stanno crescendo sotto la guida esperta di coach Longano. In una classifica stravolta da diversi risultati a tavolino e con una partita ancora da recuperare, la Klass Coral Alghero si trova nel folto gruppo di squadre con 6 punti. Cresce anche l’Under 19. Nei giorni scorsi è arrivata una bella vittoria, la prima in campionato, contro il Santa Croce Olbia B: 77-69 il risultato finale del match disputato nella palestra di via Degli Orti ad Alghero. Non ha giocato, invece, l’Under 17.

La Klass Coral Alghero torna a giocare in casa per l’ottava giornata nel campionato di serie D – Divisione Regionale 1. L’appuntamento è fissato per martedì 28 novembre alle 21: nella palestra di Olmedo è in programma la sfida contro il Basket Oristano. La gara, inizialmente in programma sabato 25 novembre, è stata posticipata dalla Federazione su richiesta della formazione ospite.