La Torres supera il Gubbio e mantiene la testa della classifica assieme al Cesena

Al “Vanni Sanna” i rossoblù di Braglia vanno subito sotto e nei primi 18' il punteggio è già di 2-0 per la doppietta di Fischnaller. Il Gubbio ha una grossa opportunità in finale di tempo con Udoh, ma Zaccagno si supera e nega il gol all'ex Olbia. Nella ripresa poche emozioni fino al 66' quando Zecca chiama alla paratona Vettorel. Poi l'erroraccio di Portanova che spiana a Ruocco la strada del 3-0. Nel mezzo l'ingresso del giovane Di Gianni (17 anni) che prima sfiora il gol di testa e poi firma il 3-1 (primo gol tra i professionisti) con un collo destro potente dopo ottimo controllo.

La Torres risponde al Cesena che sabato sera ha vinto 1-0 a Pescara e fa secco il Gubbio con un rotondo 3-1 agganciando al vertice i romagnoli. Brutte notizie, quindi, non solo per il Gubbio che perde la sesta gara consecutiva in trasferta, ma anche per il Perugia quarto in classifica con un ritardo di 10 punti dal tandem di testa.