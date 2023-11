Dinamo Sassari vs Scafati Basket: Incontro decisivo per il rilancio in LBA





Una partita particolarmente ostica quella che si svolgerà oggi alle ore 20.30 al PalaSerradimigni, in cui gli uomini di Bucchi dovranno fronteggiare uno degli attacchi più forti dell’intera LBA. Un reparto offensivo- quello campano- che ha nelle sue fila cestisti di notevole qualità come l’ala grande statunitense Perkins o il centro Jack Nunge che certamente daranno parecchio filo da torcere alla formazione sarda nella gara che sta per avere luogo.





Una squadra, quella salernitana, che può- inoltre- annoverare nel suo roster giocatori dalle significative qualità tecniche e atletiche come l’ex Banco David Logan o il playmaker Stefano Gentile che naturalmente vorranno dare il proprio contributo per portare a casa un successo che permetterebbe alla compagine salernitana di rilanciarsi verso le zone “nobili” della classifica.





Una squadra sicuramente- come abbiamo detto- particolarmente “attrezzata” nella fase offensiva, ma “bucabile” in difesa visto che risulta tra le più “perforate” (89.6 i punti subiti dagli ragazzi giallo- blu nella Stagione tuttora in corso) dell’intera LBA. Il team sassarese-dal canto suo- dopo la cocente debacle subita in Europa contro la formazione teutonica precedentemente menzionata- ha l’obiettivo (in questi giorni di ritiro nuorese) di ritrovare la grinta, l’ardore, dei giorni migliori, proponendo l’ottima pallacanestro che ci ha fatto vivere nel recente passato. Fatto- quello appena citato- secondo noi basilare alfine di ottenere una vittoria che darebbe non solo un importante iniezione di fiducia, ma porterebbe due punti fondamentali ai fini della posizione in classifica. In merito alla formazione isolana da segnalare le assenze- anche in questo match- del “solito” Bendzius e del cestista senegalese (di formazione italiana) Diop. Scafati al contrario, affronta l’appuntamento sassarese con l’intero roster a disposizione. In chiusura, facendo presente che le due compagini in questione hanno rispettivamente 8 (Scafati) e 4 punti (Sassari)in classifica auguriamo ad entrambe di conseguire- da qui in avanti- i successi necessari a portarle nelle zone “alte” del campionato, dando a tutti i loro supporter le gioie e le soddisfazioni che essi meritano durante questa( finora) tribolata Stagione.

A pochissimi giorni dalla sconfitta maturata contro la compagine tedesca del Ludwigsburg in Basketball Champions League, la Dinamo Sassari torna subito in campo nel match valido per il nono turno del massimo campionato di pallacanestro italiano. Avversario della compagine sarda, in codesta gara, sarà la Scafati Basket 1969 allenata dall’ottimo coach Stefano Sacripanti.