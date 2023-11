Scommesse sportive: I pronostici di MR simon

Come di consueto la nostra TRIS di pre gara è stata accuratamente analizzata con tutti i criteri di neutralità.





*Atalanta vs Napoli si gioca sabato 25 novembre ore 18 00. Il napoli va dalla DEA con i dubbi Osimhen e Zielinski che vanno verso il forfait. Mazzarri all esordio sulla panchina del napoli deve già affrontare i primi problemi di organico, anche se i partenopei contro i bergamaschi vanno spesso a segno. l'Atalanta ha raccolto appena un punto nelle ultime due partite di serie A. Vi proponiamo napoli vincente/entrambe le squadre segnano /SI/ quotato a 4.75 (bet365). risultato esatto Atalanta vs Napoli 1 3 Quotato a 21.00.





*Cagliari vs Monza si gioca domenica 26 novembre ore 12.30 LUNCH MATCH della tredicesima giornata. Cagliari e Monza, dato curioso, non di sono mai affrontate in serie A, ma in serie B, per ben 38 volte. I rossoblù vengono da un rusch di un mese fatto di prestazioni eccellenti. Il Monza ha un bilancio più che positivo con le neopromosse, in più nelle ultime nove partite non ha mai incassato più di una rete. Onestamente ci aspettiamo una gara con poche reti, quindi vi proponiamo Totale goal/entrambe le squadre segnano/ Meno di 2.5 e SI quotato a 6.00 risultato esatto Cagliari vs Monza 1 1 Quotato a 6.0.





*Juventus vs Inter si gioca domenica 26 dicembre ore 20.45 È il derby d'Italia. Probabilmente è una partita che non deciderà chi vincerà il campionato, ma siamo certi che verranno fuori parecchi spunti interessanti per il proseguo del torneo. I bianconeri hanno vinto 87 volte contro i nerazzurri su 180 gare disputate, è il terzo attacco del torneo ed ha incassato solo una rete in più della capolista. l'Inter si presenta a Torino con il miglior attacco e miglior retroguardia in assoluto, ma contro le difese solide fatica a segnare. In nove occasioni contro la vecchia signora non ha segnato. Vi proponiamo il segno "X" quotato a 3.25 in alternativa "Federico chiesa segna in qualsiasi momento dell incontro" Quotato a 5.00 Risultato esatto Juventus vs Inter 1 1 quotato a 6.00 Mr Simon vi augura buon calcio a tutti, e ricordate di giocare sempre in modo responsabile.

Dopo la sosta per le nazionali, Coronata con la qualificazione a Euro 2024, riparte il massimo campionato con la tredicesima giornata. Vi ricordiamo che il campionato non subirà più soste internazionali fino a marzo 2024.