Il Cagliari in attesa dei suoi eroi: La vigilia di Ranieri tra ritorni e incognite





Questi gladiatori del rettangolo verde, impegnati in lidi lontani con le proprie nazionali, sono attesi a Cagliari, ma il loro viaggio è lungo e tortuoso come le strade dell'Odissea. Si parla di una partecipazione all'ultimo allenamento di sabato, una sorta di sprint finale prima della battaglia domenicale contro il Monza. Un duello che si preannuncia epico, una sfida tra titani della Serie A. Ranieri, l'astuto condottiero, ha già a disposizione quasi tutti i suoi legionari internazionali, tornati dalla loro odissea intorno al globo.





Tra questi, Prati, Wieteska e Hatzidiakos, già pronti a vestire l'armatura rossoblù. Il reparto offensivo del Cagliari brilla di stelle pronte a esplodere: Pavoletti e Petagna, che sotto l'occhio vigile di Ranieri hanno affilato le loro armi per due settimane, sembrano i prescelti per guidare l'assalto ai brianzoli. Ma nelle retrovie, attende il suo momento Luvumbo, il giovane angolano che ha incantato le platee con la sua nazionale e ora spera di conquistare anche il cuore dell'Elisio di Assemini. Ma non è tutto oro ciò che luccica nel cielo del Cagliari.





Resta l'incognita di Oristanio, giovane promessa che danza tra il campo e l'infermeria, e il ritorno di Mancosu, il guerriero che ha scelto di curare le proprie ferite per tornare più forte che mai. Nandez e Capradossi seguono il loro percorso solitario, ma con la speranza di unirsi presto ai compagni. Nel frattempo, la biglietteria del tempio del calcio cagliaritano brucia di passione: si parla di sold-out, con 16mila anime pronte a infiammare gli spalti in una domenica che si preannuncia storica. E così, sotto il cielo di Sardegna, si attende l'alba di una nuova battaglia, con il Cagliari pronto a scrivere un altro capitolo glorioso nella sua epopea calcistica.

Nel cuore del campionato, sotto il sole splendente di Sardegna, si scrive una nuova pagina della saga calcistica del Cagliari. Il tecnico Claudio Ranieri, quel lupo di mare del pallone, attende con trepidazione l'arrivo di tre cavalieri del gol: Lapadula, Luvumbo e Shomurodov.