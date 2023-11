Dinamo Sassari a picco: Analisi sulla pesante sconfitta in Champions League contro il Ludwigsburg

Gli uomini di Bucchi forniscono, infatti, una prestazione al di sotto delle aspettative in questo match della rassegna continentale, un reparto difensivo con molte lacune (troppo larghe le “maglie” difensive della squadra isolana), che unito ad un attacco asfittico portano ad un inevitabile sconfitta della compagine sarda. In merito alla gara, nel primo quarto di gioco - come abbiamo precedentemente affermato- il Banco “regge” (a fatica) alle offensive teutoniche terminando il periodo in questione-grazie soprattutto alle “bombe” del cestista statunitense Tyree, unico (secondo la nostra opinione) a tenere in pista la “macchina” sassarese- in svantaggio di 6 punti. Al rientro delle squadre in campo dopo il piccolo intervallo, il Ludwigsburg (forte di una circolazione di palla particolarmente efficace) incrementa- già dai primi minuti del secondo quarto- il vantaggio precedentemente ottenuto, divario che si porta- infatti- sul +13 dopo pochi giri di lancette dall’inizio del periodo di gioco in questione.





La frazione di gioco termina, infatti, sul risultato di 41-54 in favore della squadra teutonica. Differenza di punti- quello appena citata- che (a parer nostro) rispecchia l’andamento del match fino a questo momento, con una compagine tedesca particolarmente “forte” in zona d’attacco e con una Dinamo poco “incisiva” sia sotto canestro che nel tiro da 3. Al rientro delle formazioni sul parquet dopo l’intervallo lungo, Bahre e compagni continuano ad “infilare” la retina sassarese da qualunque posizione, inanellando una serie di canestri di pregevole fattura che gli consentono di spadroneggiare in ogni parte del campo, accumulando anche un vantaggio che raggiunge i 25 punti. Il punteggio, al fine del terzo quarto, recita- infatti- 52-75 in favore della compagine giallonera. Vediamo cosa accadrà nell’ultima parte del match. Nell’ultimo periodo di gioco il Ludwigsburg - conscio del vantaggio conseguito nella precedente parte di gara-cede (all’inizio del periodo) un po' il “passo” alla formazione sarda, la quale “rientra” -parzialmente- in partita con una serie di triple (messe a segno da Whittaker e da McKinnie) che riducono il “gap” di punteggio tra le due formazioni. Il team germanico, tuttavia (in queste ultime battute di gara), consapevole delle qualità tecniche e atletiche presenti nel proprio roster, non si lascia intimorire dal gioco della squadra isolana e con la necessaria “freddezza” realizza i punti necessari a mettere in “cassaforte” una gara che è indirizzata, già da parecchi minuti, verso la vittoria giallonera.





La gara termina- infatti- di lì a poco sul punteggio di 80-97 in favore del team allenato da mister King. Le nostre conclusioni. Una Dinamo indubbiamente in difficoltà quella vista al PalaSerradimigni nella partita odierna, che mostra tutte le “sofferenze” avute in questa prima parte di Stagione e che dovrà (da qui in avanti) lavorare molto per “raddrizzare” un campionato e una campagna europea che sicuramente poteva avere un’altra sorte, ma che si sta rivelando (allo stato attuale) particolarmente problematica per l’intera compagine sarda capitanata dall’ottimo Gentile e compagni. Un roster che quindi deve rimboccarsi le maniche, invertendo subito la “tendenza” alfine di portare a casa le vittorie che gli permettano una “pronta” risalita in classifica. Vediamo, a questo punto, cosa accadrà nelle prossime gare.

