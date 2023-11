Brillante percorso tennistico di Anastasia Ogno al torneo lombarda motori di Monza

In semifinale, ha superato Karin Conti del Tennis Game con un punteggio di 4.6 6.3 10.7. Nonostante si sia arresa in finale a Sara Marcionni del T.C. Noventa Vicentina con un punteggio di 6.0 7.5, Anastasia esce dal torneo con un sorriso, avendo conquistato punti preziosi per il suo cammino sportivo. Il prossimo appuntamento per la talentuosa tennista sarà le pre-qualificazioni degli Internazionali d’Italia BNL a Loano, Liguria.

Al Centro Sportivo di Villa Reale a Monza si è appena concluso il Torneo di Tennis Open "Lombarda Motori". Anastasia Ogno, l'algherese tesserata TTS, ha mostrato un percorso eccezionale, iniziando con una vittoria schiacciante contro Alice Musico’ (2.8) del Tennis e Paddel Trezzano sul Naviglio, vincendo 6.2 6.1.