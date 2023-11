La Nazionale si qualifica e parla sardo: Nicolò Barella uno dei migliori contro l’Ucraina

Dopo i primi minuti di sostanziale equilibrio gli Azzurri soffrono l’iniziativa degli ucraini fino al 15’, poi l’Italia si distende e si rende pericolosa sotto la porta gialloblù in almeno due occasioni: al 16’ con un tiro teso di Barella e al 28’ con Frattesi che a tu per tu con Trubin colpisce il portiere ucraino con il mancino. Nell'ultimo quarto d'ora netta la superiorità degli uomini di Spalletti. Nella ripresa l’Italia mantiene il possesso palla per tutti i primi cinque minuti in costante pressing. Gli Azzurri continuano a gestire l’incontro con i gialloblù che si rendono pericolosi in accelerazione di contropiede ma le squadre non riescono a costruire azioni pericolose.





Dalla mezz'ora di gioco l'Ucraina alza l'intensità del proprio gioco andando in costante pressing sotto la porta dell'Italia. I gialloblù sfiorano il vantaggio al 65' a causa di un malinteso tra Di Lorenzo e Donnarumma, fortunatamente sventato dall'intervento dello stesso portiere Azzurro. Negli ultimi minuti l'Italia subisce un vero arrembaggio da parte dei gialloblù ma resistono fino alla fine sullo 0-0, conquistando la fase finale del torneo continentale in Germania. I precedenti sorridono all'Italia, che in dieci partite contro l'Ucraina ha ottenuto 7 vittorie e 3 pareggi.

La Nazionale di Spalletti raggiunge la qualificazione ai prossimi Europei: basta lo 0-0 a Leverkusen, Italia che chiude al 2° posto insieme all'Ucraina, ma va in Germania grazie agli scontri diretti. Tra i protagonisti il sardo Barella, il quale è cresciuto nel vivaio del Cagliari. La sua prova ha contribuito ad innalzare il livello tecnico di un centrocampo non particolarmente robusto. I prossimi avversari degli Azzurri si conosceranno sabato 2 dicembre, alle ore 18, quando si terrà il sorteggio della fase finale di Euro 2024. Prima frazione di gara giocata a ritmi elevati.