Cambio alla guida tecnica dell'Amatori Rugby Alghero: Marco Anversa prende il timone della prima squadra

Marco Anversa è stato nominato come nuovo allenatore, con Mantvydas Tveraga che si occuperà specificatamente degli avanti. La società esprime un caloroso benvenuto a Marco Anversa, un volto familiare che ha già avuto un ruolo significativo nel club sia come giocatore che come allenatore in passato.





Questa decisione segue una serie di risultati deludenti, l'ultimo dei quali è stata una sconfitta per 19 a 15 contro l'Amatori & Union Milano.





La dirigenza ha ritenuto necessario un cambiamento immediato nella guida tecnica della squadra, sostituendo i precedenti allenatori Giovanni Marchetto e Giovanni Cipriani con Marco Anversa e Mantvydas Tveraga, nel tentativo di migliorare le prestazioni della squadra in un periodo difficile.

L'Amatori Rugby Alghero ha annunciato un cambiamento importante nella gestione della prima squadra.