Un sardo ai vertici. Marco Spissu è il leader della Reyer Venezia capoclassifica.

È un bel momento per Venezia, siamo partiti forte e vo­gliamo arrivare lontano. Non na­scondo che questa può essere una stagione importante per me e per la Reyer. La squadra è competitiva al 100% su tutti i fronti”. Il playmaker sassarese pensa ancora all’obiettivo Scudetto: “Più che altro ci credo.





Le coppe sono importanti ma il titolo na­zionale ha un valore assoluto. Non siamo favoriti ma ci sentia­mo pronti per giocare le nostre chance contro tutti". Come si trova Spissu con coach Spahija? “Il coach mi ha fatto un grande regalo mettendomi al centro del suo progetto. Sono il leader desi­gnato di una squadra che ha molti giocatori idonei alla filoso­fia del tecnico. Lui punta molto su contropiede e gioco in veloci­tà. Quello che piace tanto anche a me".

È un fiume in piena, Marco Spissu, che ha trovato una sua dimensione a Venezia ed ha fatto il punto sul suo inizio di stagione all’Umana Reyer: “Dopo le fatiche del Mondiale, arrivato al culmi­ne di 4 anni senza soste, che mi hanno un po' frenato, sto ritro­vando la forma giusta che metto al servizio della squadra.