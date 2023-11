La Klass Coral Alghero cerca continuità a Iglesias

Intanto la società neroazzurra sta valutando se presentare ricorso contro la decisione del Giudice sportivo di omologare la partita contro il Basket Carbonia con il risultato di 20-0 in favore dei minerari.





Resta da recuperare, invece, il match contro l’Atletico Cagliari. Non solo prima squadra, la Klass Coral Alghero è scesa in campo in questi giorni anche con le proprie giovanili. L’Under 19, con una formazione largamente rimaneggiata per infortuni e squalifiche, ha perso contro l’Ichnos Nuoro.





L’Under 17, invece, ha perso fuori casa contro l’Olimpia Olbia. In entrambi i casi il campionato è ancora lungo e per i più giovani della Coral ci sono ampi margini di crescita e miglioramento.

Settima giornata nel campionato di serie D – Divisione Regionale 1. La Klass Coral Alghero giocherà domani, sabato 18 novembre, sul campo del Basket Iglesias. Dopo la bella e netta affermazione casalinga contro il Basket Terralba, la squadra di coach Longano cerca altri due punti per dare continuità al proprio cammino in campionato e agguantare in classifica proprio i prossimi avversari.