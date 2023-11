Grande festa a Nuoro: Il Cagliari riceve l’abbraccio della città

In tribuna il Presidente Tommaso Giulini con l’Amministratore Delegato Corporate, Carlo Catte. Gara chiaramente a senso unico, che è servita a mister Ranieri per fare il punto sulla preparazione della squadra in vista del confronto con il Monza, snodo importante per il prosieguo della stagione. I rossoblù hanno giocato in scioltezza con Jankto grande protagonista, anche in veste realizzativa.





Il patron del Cagliari Tommaso Giulini ha espresso la propria gratitudine per l'affetto ricevuto dai tifosi presenti a Nuoro per l'amichevole di questo pomeriggio. In un post su X ha scritto: "Il vostro affetto, la nostra forza. Grazie Nuoro".

Festa in campo e sugli spalti a Nuoro per il Cagliari impegnato in amichevole contro la Nuorese. Prosegue il tour della Sardegna dei rossoblù, che hanno ricevuto il caloroso abbraccio della Barbagia: tra applausi, autografi e selfie al “Frogheri”, davanti a circa duemila tifosi, è finita 9-0 con la tripletta di Jankto, la doppietta di Pavoletti, le reti di Desogus, Viola e Petagna.