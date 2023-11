Collaborazione e crescita nel rugby giovanile: Il progetto "Poli di Formazione Nord e Sud"

Questo progetto, che mira a sviluppare il settore under 16, rappresenta un percorso di crescita essenziale per questi ragazzi. Come sottolineato dai coordinatori, il campionato in cui partecipano non è sufficiente per garantire un adeguato sviluppo delle loro capacità. Pertanto, attraverso allenamenti zonali bisettimanali, che coinvolgono sia Olbia che Alghero Nord, si cerca di colmare questa lacuna. Inoltre, ogni mese viene organizzato un raduno regionale, che riunisce tutti gli atleti under 16 per sessioni di allenamento e selezione guidate dal tecnico regionale.





Questi allenamenti non solo rafforzano le abilità tecniche e fisiche dei ragazzi, ma offrono anche un'opportunità unica di confronto e crescita. Il prossimo appuntamento importante sarà il 3 dicembre a Napoli, dove una selezione sarda under 16 avrà l'opportunità di misurarsi con altre squadre, dimostrando il valore del lavoro svolto. La Federazione, consapevole dell'importanza di questi incontri, sostiene fortemente il progetto, riconoscendo il valore formativo dell'esperienza e della competizione.





L'obiettivo è offrire ai giovani rugbisti la possibilità di confrontarsi con realtà diverse, permettendo loro di crescere non solo come atleti, ma anche come individui. In conclusione, l'allenamento del 15 novembre, così come le altre iniziative del progetto "Poli di Formazione Nord e Sud", rappresenta un passo significativo verso lo sviluppo del rugby giovanile in Sardegna, consolidando la collaborazione tra Olbia e Alghero e sottolineando l'impegno comune per la crescita dei giovani atleti.

Nel vivace contesto del rugby giovanile, l'Amatori Rugby Alghero si distingue per il suo impegno nell'incrementare le opportunità per i giovani atleti. Il recente allenamento del 15 novembre è un esempio lampante di questa dedizione. In una giornata caratterizzata da spirito sportivo e collaborazione, 30 giovani promesse del rugby, 13 da Olbia e 17 da Alghero, si sono riunite per una sessione intensiva di allenamento, inserita nel quadro del progetto "Poli di Formazione Nord e Sud".