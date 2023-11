Cagliari Show a Nuoro: 9-0 nell'amichevole contro la Nuorese al Frogheri

La Nuorese, nonostante gli sforzi e la determinazione di giocatori come Emerson, ha dovuto inchinarsi di fronte alla superiorità schiacciante del Cagliari. La partita ha visto anche la presenza di Gianfranco Zola tra gli spettatori e un finale all'insegna della sportività, con i giocatori del Cagliari che hanno generosamente condiviso autografi e fotografie con i tifosi. Un evento che, pur non essendo una competizione ufficiale, ha offerto momenti di calcio da manuale e ha dimostrato l'importanza dell'amichevole come strumento per mantenere la forma in vista dei futuri incontri di campionato

Nella cornice dello stadio Frogheri, si è svolta un'amichevole che sembrava più un monologo calcistico che una partita: il Cagliari contro la Nuorese. Con il fischio d'inizio alle 15:30, l'arena si è trasformata in un teatro dove i RossoBlu, sotto la guida di mister Ranieri, hanno offerto una performance degna di una lezione magistrale nel calcio, terminando con un sonoro 9-0.