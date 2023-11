A Forte Village sale la febbre per il tennis

I nostri tennisti più piccoli possono frequentare il meraviglioso Junior Tennis Academy Camp, dove possono giocare e migliorare la propria tecnica. I giocatori di livello superiore del Forte Village possono iscriversi agli imperdibili tornei settimanali di tennis di singolare, doppio, junior e senior. Riesci a immaginare di imparare dai migliori insegnanti questo meraviglioso sport o, se sei già un campione, di perfezionare il tuo stile e la tua tattica? I corsi di tennis sono rivolti a giocatori di tutte le età, sia principianti che professionisti, con lezioni specialistiche sui colpi individuali e sulle tecniche di gara. Il capo della Tennis Academy è Rocco Loccisano, affermato tennista australiano con origini italiane ed ex allenatore di Pat Cash.

Se vi è l’accanito giocatore in Sardegna che ama il tennis, il Forte Village è un punto di riferimento per il tennis internazionale, grazie alla sua straordinaria Tennis Academy, con ben 12 campi in terra battuta e uno in cemento, tutti certificati FIT. Per questo ogni anno la FV Tennis Academy organizza la sua scuola di tennis, avvalendosi dei campioni del Grande Slam e dei vincitori di Wimbledon e dei tornei più famosi del mondo.