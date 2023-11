Weekend tra alti e bassi per le squadre giovanili dell'Amatori Rugby Alghero

Per l'Under 16, la giornata ha avuto un sapore diverso, giocando in trasferta ad Olbia. Hanno subito una sconfitta pesante, ma dopo un iniziale blackout di 20 minuti, i ragazzi hanno mostrato un netto miglioramento. Con due esordienti in campo, la squadra ha dimostrato spirito di resilienza, nonostante la differenza di punteggio significativa.





La situazione è stata più positiva per l'Under 18, che ha vinto la sua partita contro Olbia. L'allenatore Danilo Canu ha commentato la partita evidenziando come il primo tempo sia stato difficile a causa di un forte vento, con un punteggio di 17 a 5 per Olbia. Nel secondo tempo, però, la squadra ha mostrato il suo vero carattere, ribaltando il risultato a 29 a 24 per Alghero. Un contributo fondamentale è venuto da Sechi, riconosciuto come Man of the Match per il suo ruolo di trascinatore e ottimo ball carrier.





Infine, la Serie C ha visto la squadra di Alghero affrontare Sassari con una formazione ridotta. Con solo 15 giocatori disponibili a causa di convocazioni in prima squadra e infortuni, la squadra ha lottato valorosamente, ma ha subito una sconfitta per 13 a 0. Nonostante questo, la prestazione è stata considerata positiva, data la difficoltà di giocare senza sostituti.





Quello della Amatori Rugby Alghero è stato un fine settimana di alti e bassi, con momenti di sfida, apprendimento e trionfo che riflettono lo spirito combattivo e la dedizione dei giovani atleti della città. Queste esperienze contribuiranno senza dubbio alla loro crescita sportiva e personale.

Domenica 12 novembre è stata una giornata intensa per le squadre di rugby di Alghero, con partite importanti su diversi fronti. L'Under 14 dell'Amatori Rugby Alghero 1975 ha giocato una partita molto equilibrata contro Olbia. Nonostante la sconfitta di misura, 22 a 19, la squadra ha mostrato una bella prova, specialmente con l'ingresso di nuovi giovani talenti.