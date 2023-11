La Gymnasium Volley Alghero perde dopo una gara emozionante nella seconda giornata di Serie D: 3-2 contro Gemini pallavolo

Tuttavia, nel secondo set, la Gymnasium Volley Alghero ha mostrato un rinnovato spirito di squadra, vincendo 25-23 grazie a una maggiore fiducia nelle proprie capacità.

Nel terzo set, nonostante non ci fossero azioni eccezionali da parte delle avversarie, Alghero ha commesso errori cruciali, soprattutto nel servizio, consegnando di fatto il set alla squadra di Arzachena che chiude il set 25 a 19.

Tuttavia, nel quarto set, la Gymnasium Volley Alghero ha riscattato gli errori precedenti, giocando con maggior precisione e ordine, e chiudendo il set a loro favore per 25-19.

Il quinto e decisivo set è stato un vero e proprio rollercoaster emotivo. Desireè Cuccureddu ha guidato la sua squadra ad un iniziale 8-1, grazie ad una serie di servizi efficaci. Tuttavia, dopo il cambio di campo, la situazione si è ribaltata. Le avversarie di Arzachena hanno iniziato una rimonta incredibile, sostenute da una tifoseria entusiasta assicurandosi così la vittoria per 15 a 12 lasciando le ragazze della Gymnasium con l'amaro in bocca. La partita, segnata da alti e bassi emozionali, ha messo in luce sia la forza che le vulnerabilità delle squadre. Il match è iniziato in modo turbolento per Alghero, con la squadra che ha perso il primo set a causa di una miscela di disattenzioni e di una prestazione solida delle avversarie, in particolare di due giocatrici di livello superiore. Risultato: 25 a 17 per Gemini Pallavolo.

In una sfida palpitante di pallavolo, la Gymnasium Volley Alghero ha perso in un match combattuto per 3 a 2 contro la Gemini Pallavolo di Arzachena. Il match si è disputato presso il palazzetto comunale Corracilvuna ad Arzachena alle 18.