L'extra time di Mr Simon: Juventus vs Cagliari - Una battaglia tattica a Torino

La partita è stata in gran parte decisa dai centrali difensivi e dalle palle inattive. La Juventus ha rotto l'equilibrio dopo un'ora di gioco grazie a un colpo di testa di Bremer, che ha sfruttato un traversone in area di rigore, con Zappa in ritardo. Dieci minuti dopo, al 70°, Daniele Rugani ha raddoppiato per i bianconeri, trovandosi inaspettatamente libero in area e segnando in maniera rocambolesca. Il Cagliari ha risposto quasi immediatamente, riducendo il divario al 75° con un colpo di testa di Dossena, fissando il risultato sul 2-1 finale.





La squadra ospite, presentatasi a Torino quasi al completo, ha dimostrato di essere sempre in partita, concedendo poco alla "Vecchia Signora" e non lasciandosi schiacciare nella propria metà campo, mantenendo alta la linea difensiva e limitando le opportunità degli avversari. Da sottolineare l'ottima prestazione di Oristanio, il giovane nazionale Under-21, che, entrato nella ripresa, ha creato non pochi problemi ai bianconeri. Proteggendo la palla come un veterano e saltando l'uomo con facilità, ha costantemente messo in difficoltà la difesa avversaria.





Meno positiva è stata, invece, la performance di Luvumbo, che è apparso poco incisivo e, dopo essere stato ammonito per proteste, è stato sostituito al 70°. Nonostante la sconfitta, il Cagliari ha mostrato una prestazione convincente, lasciando l'impressione di non meritare un esito negativo. La partita di sabato ha dimostrato che, a volte, la prestazione conta più del risultato stesso. Ora le squadre si prendono una pausa per gli impegni delle nazionali, con il campionato che riprenderà il 25 novembre, promettendo ulteriori emozioni e sfide tattiche.

In una giornata carica di aspettative, la Juventus ha ospitato il Cagliari in una partita che si è rivelata essere una vera lezione tattica. Sabato, sul prato verde di Torino, le due squadre si sono affrontate con un approccio prudente, giocando un primo tempo che, sebbene non esaltante, ha mostrato due compagini ben organizzate e attente a concedere poco.