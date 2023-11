Amatori rugby Alghero: Sfida persa ma coraggio premiato con un punto bonus contro Monferrato

Nonostante queste sfide, l'Amatori Rugby Alghero ha combattuto con determinazione, riuscendo a ottenere un punto di bonus difensivo grazie alla loro resistenza. Tuttavia, questo punto bonus non è riuscito a lenire completamente la delusione per una sconfitta in una partita che avrebbe potuto volgere a loro favore.





Ora, con il focus rivolto al futuro, l'Amatori Rugby Alghero si prepara per il loro prossimo incontro a Milano contro l'Amatori e Union Milano. Questa prossima partita rappresenta una sfida cruciale, e sarà fondamentale per l'Amatori Rugby Alghero mostrare un approccio più determinato e quella grinta sportiva che è sembrata latitare nella loro recente partita a Maria Pia. È un'occasione per riscattarsi e dimostrare il loro vero potenziale in campo.

Nel confronto serrato di rugby, che ha visto l'Amatori Rugby Alghero sfidare l'ASD Monferrato Rugby domenica 12 novembre, è stata la squadra ospite a prevalere con un punteggio di 23 a 16. La squadra di casa, l'Amatori Rugby Alghero, ha affrontato questa partita in un periodo difficile, segnato da una serie di infortuni che hanno influito sull'avvio della loro stagione.