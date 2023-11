Il ritorno di Marcello Manca: Un nuovo capitolo nella boxe algherese

Il suo ultimo match, che ha segnato il suo esordio tra i professionisti, si è tenuto il 30 luglio 2023 al campo di rugby di Maria Pia, Alghero. In quell'occasione, Manca ha trionfato contro il croato Dario Borsa in un incontro di quattro riprese da tre minuti ciascuna, conquistando il trofeo Riviera del Corallo. Il ritorno di Manca è un evento molto atteso dalla comunità pugilistica di Alghero.





Con il sostegno del pubblico di casa, l'obiettivo di Manca è replicare il successo dell'estate e aggiungere al suo palmarès anche la Coppa Internazionale dedicata a Franco Mulas. La serata del 22 dicembre promette di essere un evento memorabile, con una scaletta ancora da definire, ma sicuramente ricca di emozioni e di incontri di alto livello. Manca, già noto per il suo stile di boxe tecnico e la sua determinazione, si sta preparando intensamente per questo importante appuntamento.





Il suo ritorno rappresenta non solo una sfida personale, ma anche un momento di orgoglio per la scuola di boxe algherese, che continua a produrre talenti di livello internazionale. La comunità sportiva di Alghero, insieme agli appassionati di boxe, attende con ansia il 22 dicembre.





Questo match non è solo un'opportunità per Manca di consolidare la sua posizione tra i professionisti, ma anche un'occasione per celebrare lo sport della boxe e onorare la memoria del grande maestro Franco Mulas. Auguriamo a Marcello Manca buona fortuna e un caloroso benvenuto nel mondo dei professionisti della nobile arte del pugilato. Il suo impegno e la sua passione sono fonte di ispirazione per molti e il suo prossimo incontro è atteso con grande entusiasmo.

