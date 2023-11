Esordio vincente nel Campionato di Serie D di Pallavolo per la Web Project Sottorete: Una sfida combattuta a Castelsardo

Questo incontro ha rappresentato un'importante sfida per entrambe le squadre, mettendo in luce la loro preparazione e abilità. Fin dall'inizio, la Web Project Sottorete, guidata dall'esperienza del Mister Fabio Guido, ha mostrato una solida organizzazione in campo. La Mare Sport, pur non essendo tra le più quotate del campionato, ha offerto una resistenza notevole, rendendo il match particolarmente equilibrato e interessante.





Il primo set ha visto un serrato testa a testa, con la Web Project Sottorete che ha ottenuto un vantaggio grazie a un gioco di squadra coeso e a una difesa attenta. Questo vantaggio iniziale ha fornito alla squadra la spinta necessaria per affrontare con fiducia i set successivi.





Nei set seguenti, la Web Project Sottorete ha continuato a esprimere un gioco di alta qualità, mettendo in difficoltà la Mare Sport con attacchi efficaci e una strategia ben pianificata. La coesione e la tattica della Web Project Sottorete hanno prevalso, portando la squadra alla vittoria. Al termine della gara, Mister Fabio Guido ha riflettuto sulla prestazione della sua squadra: "Abbiamo affrontato una squadra che ha dato il massimo in campo. Abbiamo commesso alcuni errori, ma siamo riusciti a mantenere la concentrazione e a superare le difficoltà, correggendo i nostri errori durante il match."





Questa vittoria segna un inizio promettente per la stagione della Web Project Sottorete e costituisce un punto di partenza importante per il proseguo del campionato. Con questo spirito, la squadra si prepara a affrontare le prossime sfide, mirando a migliorare costantemente e a dimostrare il proprio valore nel campionato di Serie D di pallavolo.

Castelsardo, 12 novembre 2023 - La Web Project Sottorete ha dato il via alla sua stagione nel campionato di Serie D di pallavolo con una partita esterna contro il Mare Sport Castelsardo.