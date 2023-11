La Torres si conferma “leader” in Lega Pro. Superata anche l’Ancona al “Vanni Sanna”.

La capolista si comporta come tale, utilizzando le armi a lei più congeniali: difesa che non concede nulla, solidità sulla linea mediana con Mastinu a giganteggiare (determinante il suo recupero nell’economia del gioco rossoblù), e Ruocco libero di inventare tra le linee, confermandosi una delle armi letali della compagine isolana.





Non a caso è sua la rete, la quinta stagionale, che regala i tre punti ai sassaresi consolidando la leadership nel Girone B, merito anche di un comprovato pragmatismo testimoniato dalla settima vittoria (sulle dieci finora messe in cassaforte tra campionato e coppa) ottenuta con il minimo scarto.





L’Ancona riesce nel primo tempo a tenere bene testa agli avversari. La retroguardia dorica imbavaglia a dovere Diakite e Fischnaller, concedendo al primo solo un colpo di testa che la punta ivoriana non sfrutta a dovere, ed obbligando il secondo a girare al largo, senza graffiare. Ed alla resa dei conti l’unico intervento di Perucchini è al quarto d’ora sulla saetta mancina di Mastinu respinta coi pugni, sebbene nel computo delle occasioni da rete vada inserito anche un tiraccio di Liviero lasciato pericolosamente libero - a fine tempo - di battere a rete.





Per i biancorossi è Energe il più pimpante, Cioffi ci mette buona volontà e si guadagna un paio di angoli ma nulla più, e Spagnoli non approfitta in maniera adeguata di un’amnesia di Zaccagno che poco dopo metà tempo gli rinvia addosso, con la potenziale frittata scongiurata dal controllo impreciso del bomber di Pordenone. Il tutto contornato da spruzzate di nervosismo (cinque ammoniti) e proteste locali per due tocchi di mano in area sul quale il direttore di gara decide di sorvolare.

La voglia di rivincita della Torres prevale sull’entusiasmo di un’Ancona che, al “Vanni Sanna” di Sassari, incappa nella prima sconfitta della gestione Colavitto.