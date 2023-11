Cronoscalata su Terra di Tandalò 2023: Competizione internazionale di Rally tra natura e adrenalina

L'evento, organizzato da Tandalò Motorsport e drivEvents Adventure con il supporto della Regione Sardegna e del Comune di Buddusò, ha attirato oltre 100 partecipanti, tra cui nomi di spicco del rallyismo nazionale ed internazionale.





Il programma ha avuto inizio il 10 novembre con le verifiche sportive e tecniche, seguite da una cerimonia inaugurale nel centro di Buddusò. Durante il fine settimana, i piloti hanno affrontato un percorso di 5 chilometri lungo una salita sterrata che conduceva al parco eolico di Tandalò. Questo percorso ha ospitato il paddock e il villaggio dell'evento. Le competizioni si sono svolte sabato e domenica, con prove cronometrate e l'emozionante manscione finale, che ha eletto il "Re di Tandalò 2023".





Questa sfida finale, fuori dalle classifiche di gara, ha offerto ai piloti l'opportunità di iscrivere il proprio nome nell'Albo d'Oro e di competere per il prestigioso titolo di Re di Tandalò. Il presidente di Tandalò Motorsport, Gigi Satta, ha espresso grande orgoglio per la crescita dell'evento nel panorama motoristico, sottolineando la partecipazione di oltre 100 iscritti e l'entusiasmo per la competizione sempre aperta e imprevedibile.





In sintesi, la Cronoscalata su Terra di Tandalò del 2023 ha rappresentato un momento significativo per il mondo del motorsport, unendo partecipanti di diverse nazionalità in una competizione spettacolare su uno dei percorsi più affascinanti d'Italia.

