Battaglia in campo: Dinamo Sassari affronta la temibile Aquila Basket Trento

La squadra veneta, infatti, è - in questo momento- uno dei peggiori “clienti” che la formazione sarda potesse incontrare, non solamente perchè - nella Stagione che oggi sta avendo il suo naturale corso- “viaggia” a “vele” spiegate nelle zone alte della classifica- ben 10 punti ottenuti dall’inizio del campionato che la collocano(meritatamente insieme ad altre tre compagini), al primo posto del massimo campionato di basket italiano-, ma anche perché la circostanza riguardante la testa della classifica consente, al roster allenato da mister Galbiati, di affrontare la gara in Sardegna con una certa serenità e con la consapevolezza di essere un team che sta vivendo un ottimo momento di forma. Una squadra, quindi, (quella capitanata dal cestista sudamericano Farray) costituita da giocatori consci dei propri mezzi, che certamente avranno l’obiettivo di mettere in seria difficoltà la Dinamo sin dai primi minuti di gioco.





La compagine continentale, perciò, non lascerà nulla di intentato per portare a casa la vittoria in questo match, che la porrebbero, ulteriormente, come prima della “classe” in questo campionato. In merito ai punti forti della formazione bianco nera, possiamo affermare che la fisicità, l’atletismo e la percentuale nel tiro da tre rappresentano alcune delle “armi” migliori del roster trentino che ha nel (già menzionato) Andres Farray, nelle ali Udom e Grazulis alcuni dei giocatori più rappresentativi. La Dinamo, dal canto suo, affronta (a parer nostro) il match contro la formazione presieduta dal dott. Longhi, non solo con l’obiettivo di rilanciarsi in classifica, ma anche con lo scopo di dare un seguito al successo ottenuto nella competizione europea qualche giorno fa.





Da segnalare, inoltre, nella formazione sarda- oltre le note assenze del lituano Bendzius e del centro senegalese Diop- il mancato tesseramento del centro statunitense Tylor Smith, tornato negli Usa in quanto non ancora pienamente recuperato dopo l’infortunio al ginocchio avvenuto qualche mese fa. Le nostre conclusioni. Fatto salvo che le due compagini precedentemente citate onoreranno al massimo l’impegno in programma e certi che esse ci forniranno un grande spettacolo cestistico, auguriamo, a tutti voi appassionati del grande basket, un proseguo di Stagione denso di gioie e soddisfazioni per le vostre rispettive squadre.

Dopo la vittoria ottenuta in Germania in Basketball Champions League, un altro difficile impegno attende- fra poche ore- la Dinamo Sassari al PalaSerradimigni. Avversario della squadra sassarese sarà, in codesta gara, la compagine dell’Aquila Basket Trento. Questo importante appuntamento (che avrà luogo alle ore 16.30 nel luogo appena menzionato) rappresenta una partita indubbiamente ostica per Gentile e compagni, in quanto vedrà il team allenato da coach Bucchi confrontarsi con una delle formazioni più “pericolose” e temibili dell’intero basket nostrano.