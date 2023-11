Le Scommesse di Mister Simon: Prospettive e quotazioni per il nuovo weekend di serie A

Quest'anno, la Serie A non si ferma per la pausa natalizia, con partite previste il 30 dicembre e il 6 gennaio. Napoli, Inter, Lazio e Fiorentina saranno impegnate nella Supercoppa italiana.





Tra i match clou del weekend, Juventus e Cagliari si sfidano in un momento di forma eccellente per entrambe le squadre. Un pareggio è quotato a 4.75, mentre l'over 2.5 è a 1.75. Un possibile 1-1 ha una quota di 9.00. Napoli affronta l'Empoli il 12 novembre. Il Napoli alterna buone e meno buone prestazioni tra casa e trasferta, mentre l'Empoli ha recentemente subito diverse sconfitte. Una vittoria del Napoli è a quota 1.22, con Giacomo Raspadori come primo marcatore a 6.50. Un 2-0 per il Napoli è quotato a 9.00. Il derby della capitale tra Lazio e Roma si preannuncia emozionante, con la Lazio che ha un buon record recente nei derby casalinghi. L'over 2.5 è a 2.35 e "entrambe le squadre segnano" a 1.95. Un pareggio 2-2 è quotato a 15.00. Un invito ai tifosi: ricordate di giocare in modo responsabile. Buona fortuna con le vostre scommesse!

Per gli appassionati di calcio, la dodicesima giornata di Serie A si apre il 10 novembre con il match tra Sassuolo e Salernitana.