Tennistavolo Sassari: la A2 e la B maschili giocano in casa





La formazione piemontese dopo aver battuto la Ciatt Firenze 1996 ha perso contro Reggio Emilia, Marco Polo Brescia e nell'ultima giornata il derby contro la Torino Eurologistica. L'elemento di spicco della Torino Universitaria è Giacomo Allegranza, numero 21 del ranking nazionale. Lorenzo Cordua oltre che un valido atleta è anche un amico di Sassari per avere partecipato a tutte le edizioni del Trofeo Città dei Candelieri. Gli altri giocatori che ruotano sono Federico Giardi e Romualdo Manna.





Nel girone E della B2 maschile il Tennistavolo Sassari affronta la capolista Lucca che ha battuto Livorno, Pisa e Firenze ma ha perso contro il Muravera. Gli altri campionati- Nel girone N della C1 maschile il Tennistavolo Sassari riceve domenica alle 10 la Muraverese Rossa, che lo precede in classifica con una vittoria in più. Parte la C femminile regionale col concentramento di Quartu. Le ragazze del Tennistavolo Sassari se la vedranno sabato prima contro il Quartu e poi contro il Capoterra.

Turno casalingo per le maggiori squadre maschili del Tennistavolo Sassari: la A2 riceve la Torino Universitaria sabato alle 16 nella palestra della Scuola media di Via Cossiga, mentre la B ospita domenica alle 10 il Tennis Tavolo Lucca. Nel girone A della A2 maschile la squadra sassarese è nel quartetto delle seconde con tre vittorie in quattro turni. Il match contro la Torino Universitaria può consolidare il secondo posto.