Il Rally del Brunello si prepara per il gran finale del Campionato Italiano Rally Terra Storico 2023

La gara organizzata da Scuderia Etruria Sport congiuntamente a Deltamania Montalcino si svolgerà nelle due giornate di venerdì 10 e sabato 11 novembre con dieci prove cronometrate spalmate lungo 101,31 chilometri competitivi che abbracceranno il territorio della provincia di Siena. Centri nevralgici dell’ultimo appuntamento della serie nazionale saranno Montalcino, teatro della cerimonia di partenza e arrivo del rally, e Buonconvento, dove verrà allestito il Parco Assistenza. Saranno “Castiglion del Bosco”, “Cosona”, “La Sesta”, “Le Case di Badia” e “Pieve a Salti” i passaggi che verranno affrontati dagli specialisti della polvere al volante delle regine del passato nella due giorni toscana, che vedrà in azione anche i protagonisti del Trofeo A112 Abarth Yokohama. LUCKY A UN PASSO DAL TITOLO | A Montalcino si deciderà il tricolore riservato al 4 Ruote Motrici, la cui classifica vede “Lucky” davanti a tutti. Il vicentino già vincitore del titolo nazionale nel 2022, sigillato proprio al Brunello, sarà in gara al volante della leggendaria Lancia Delta Integrale curata da Key Sport Engineering condivisa con Fabrizia Pons, con la quale si è aggiudicato il titolo nella Category 4 del FIA European Historic Rally Championship lo scorso ottobre in occasione del 38° Sanremo Rally Storico. Appuntamento di casa imperdibile per Valter Pierangioli, accompagnato alle note da Arianna Ravano su Ford Sierra Cosworth, ai quali si uniscono Costantino Mura e Marco Demontis che prenderanno parte alla kermesse toscana su altra Lancia Delta Integrale, medesima vettura che vedrà in azione Stefano Camporesi e Nicolò Fedolfi, affiancati rispettivamente da Pietro Rossi e Livio Ceci, così come l’equipaggio composto da Stefano e Michele Pellegrini.





TONELLI TENTA LA DOPPIETTA NEL 2RM | Da assegnare anche il titolo riservato al 2 Ruote Motrici, con Andrea Tonelli in cima alla classifica con un totale di 90 punti. Il pilota di Reggio Emilia sarà infatti al via affiancato da Roberto Debbi su Ford Escort RS di 3°Raggruppamento e proverà a mettere la firma sul tricolore per il secondo anno di fila. A Montalcino anche Damiano Zandonà, in gara con la Renault 5 GT Turbo condivisa con Simone Stoppa, attualmente al secondo posto con 60 punti. Ai nastri di partenza anche il pilota di San Marino Bruno Pelliccioni, al volante della Ford Escort RS con Mirco Gabrielli alle note. Sempre su Ford Escort, anche l’altro sammarinese Nemo Mazza, in coppia con Marco Cavalli, mentre il connazionale Corrado Costa si presenterà allo start al volante della Opel Corsa GSI affiancato da Domenico Mularoni.





Dopo la quinta piazza assoluta ottenuta al Rally Vermentino Historicu, sarà pronto a destreggiarsi lungo gli sterrati toscani Federico Ormezzano su Porsche 911 SC, con Maurizio Torlasco sul sedile di destra. Tra gli specialisti della polvere al volante delle storiche spicca anche Filippo Viola, navigato da Anna Bressan su Alfa Romeo 33, terzi nella classifica riservata al 2RM, e Domenico Mombelli, accompagnato alle note da Luigi Bariani su Ford Escort RS, così come l’equipaggio Grifoni-Materozzi su Peugeot 205 GTI. Non mancheranno Enrico Volpato, navigato da Samuele Sordelli su Talbot Sumbeam Lotus, così come la coppia tedesca Peter ed Elke Goeckel su Opel Kadett. PROGRAMMA | Il 3° Rally del Brunello Storico aprirà le danze nella giornata di venerdì 10 novembre con lo shakedown che si svolgerà in mattinata. A fare da apripista all’ultima sfida del tricolore su terra riservato alle storiche alle ore 15.01 sarà la partenza delle vetture allestita in Piazza del Popolo a Montalcino, a cui faranno seguito le due prove di “Castiglion del Bosco” (PS1 – 15.42) e “Cosona” (PS2 – 16.35) che anticipano il riordino notturno.





Si proseguirà l’indomani, sabato 11 novembre, con gli altri otto passaggi cronometrati su “La Sesta” (PS3 – 9.01; PS7 – 15.06), “Le Case di Badia” (PS4 – 9.48; PS10 – 18.25), “Pieve a Salti” (PS5 – 12.11; PS8 – 15.56) e “Cosona” (PS6 – 12.27; PS9 – 16.12). L’arrivo finale è previsto per le ore 19.00 nel cuore di Montalcino, dove verranno premiati i vincitori del Rally del Brunello e decretati i nuovi campioni italiani del 2RM e 4RM. Lo scorso anno ad aggiudicarsi la vittoria assoluta al 2° Rally del Brunello fu Alberto Battistolli in coppia con Simone Scattolin su Lancia 037. Il vicentino fu accompagnato sul podio da “Lucky”-Pons (Lancia Delta Integrale) e Pelliccioni-Gabrielli (Ford Escort RS). CALENDARIO RALLY TERRA STORICO 2023: 3°Rally Storico Valle del Tevere (10-12 febbraio) | 8° Historic San Marino Rally (16-18 giugno) | 5°Rally Storico del Medio Adriatico (15-16 luglio) | 5°Rally Vermentino Historicu (15-17 settembre) | 3°Rally del Brunello Storico (10-11 novembre)

I principali interpreti delle strade bianche del 2023 sono pronti a riaccendere i motori per un’ultima volta in occasione delle sfide del 3° Rally del Brunello Storico, round conclusivo del Campionato Italiano Rally Terra Storico, la cui attuale stagione era stata inaugurata a febbraio dal 3° Rally Storico Valle del Tevere, per poi passare lungo gli sterrati dell’8° San Marino Historic Rally e del 5° Rally Storico del Medio Adriatico e successivamente in Sardegna per il 5° Rally Vermentino Historicu.