La Dinamo Sassari torna a vincere - Vittoria fuori casa in Europa contro Ludwigsburg 79-89

Una prova veramente di grandissima qualità quella fornita stasera da Gentile e compagni, in cui particolare menzione spetta alla coppia costituita dal centro francese Goumbald e dall’ala statunitense McKinnie autori entrambi di una performance veramente maiuscola. Prestazione, quella realizzata dai due cestisti stranieri appena citati, che ha consentito di portare a casa un successo indubbiamente importante, direi fondamentale, non solo in termini di classifica del girone D, ma anche (come abbiamo precedentemente affermato) per quanto concerne lo stato d’animo, l’umore, di Kruslin e compagni che adesso possono guardare al futuro con maggiore speranza e fiducia in vista dei prossimi difficili impegni che certamente metteranno a dura prova la compagine sarda.





Siamo certi, però, che i ragazzi biancoblù sapranno affrontare tali gare con enorme grinta e tenacia alfine di ottenere i più alti traguardi sia in LBA sia nell’attuale rassegna continentale. In merito alla gara in oggetto, possiamo affermare che i primi minuti hanno visto la compagine teutonica portarsi subito in vantaggio (mini- parziale di 7-0, dopo un solo minuto di gioco) che faceva presagire una serata particolarmente difficile per i colori biancoblù e che sembrava dare poche speranze, in termine di successo, al roster sardo. Tuttavia il Banco, forte di un Goumbald in stato di grazia e di un Whittaker in giornata, riusciva a restare attaccato al “treno” tedesco visto che(a poco più di metà periodo) il divario di punti tra le due compagini era di “soli” 5 punti( 15-10 per la precisione) differenza che si assottigliava, di lì a pochi minuti, grazie a un Gentile particolarmente incisivo e a un Goumbald che si faceva “rispettare” sotto le plance fornendo, (come detto precedentemente), già in questi primi minuti della contesa, una prestazione di notevole spessore sia dal punto di vista atletico che in termini caratteriali.





Nel proseguo del primo quarto da segnalare l’ottima performance del playmaker Cappelletti (ex Verona) che riusciva, grazie a una “bomba” e a un canestro realizzato su palla rubata, a portare la compagine sarda in vantaggio quando sul cronometro mancano solo ‘’24 alla fine della frazione di gioco. Tuttavia, codesto vantaggio sassarese non permane (purtroppo per la Dinamo) fino al fischio della sirena, in quanto l’ala Polas mette a segno due tiri dalla lunetta che consentono al team tedesco di “chiudere” il primo quarto sul risultato di 24-23 in proprio favore. Al rientro in campo dopo il piccolo intervallo, la squadra allenata da coach Bucchi, sicuramente consapevole dell’importanza della posta in palio in questo match, dà seguito all’ottima prestazione fornita nella precedente frazione di gioco. Infatti continuando a “macinare” dell’ottimo basket la formazione sarda si porta prima sul +5 (26-31 in termini di punteggio) e successivamente grazie alle “geometrie” messe in campo dal “solito” Cappelletti, si porta addirittura sul 26-33 che risulta essere (fino a questo momento) il massimo vantaggio ottenuto dalla compagine isolana in questo match.





Nei successivi minuti del secondo quarto di gioco, il Banco riesce a mantenere pressoché inalterato il vantaggio accumulato, chiudendo il periodo in oggetto sul risultato di 38-45 che certamente farà felice l’intero roster biancoblù e i suoi calorosissimi tifosi. Al rientro in campo dopo l’intervallo lungo, la team sardo riesce inizialmente ad aumentare il vantaggio precedentemente conseguito, tuttavia, subito dopo, “subisce” il ritorno del team teutonico che si porta sul -2. Situazione, quella appena accaduta, che obbliga il coach sassarese a chiamare l’interruzione del gioco per “spezzare” la rincorsa della formazione germanica. Il timeout, chiamato da mister Bucchi, sortisce, infatti, i frutti sperati, in quanto Gentile e compagni rispondono subito all’invito del proprio allenatore incrementando il divario menzionato e portandolo sul +7 che dà un certo margine di sicurezza e tranquillità ai ragazzi biancoblù. Differenza di punti che, di lì a poco, grazie a una difesa molto attenta e guardinga, giunge alla doppia cifra (+10 per la precisione).





A questo punto del match, la formazione del Baden Wurttemberg, vedendo che Sassari sta cercando di “scappare” in termini di punteggio, tenta di “imbastire” una reazione, che, però, non trova gli esiti auspicati, in quanto i ragazzi allenati da mister Bucchi riescono a respingere (con profitto) le offensive teutoniche mantenendo praticamente invariato il vantaggio accumulato fino al fischio finale della terza frazione. Il risultato “recita”, infatti, Ludwigsburg 59 punti realizzati Dinamo Sassari 68. Nel quarto periodo di gioco la partita, sulla falsariga di quello che era accaduto nella frazione di gioco precedente, si svolge si ritmi molto sostenuti con le due squadre in campo che mettono tutta la grinta di cui dispongono.





Infatti, nelle battute iniziali del periodo di gioco in oggetto la Dinamo “allunga” fino al +14, divario quello appena citato, che però ha vita breve dato che i ragazzi allenati da Greaves lo riducono fino al -8, differenza di punti, quella appena detta, che non mette ancora i titoli di coda ad un match indubbiamente bello e molto combattuto. Anzi, nel finale di gara ci potrebbe essere la “beffa” per la formazione isolana. Infatti proprio negli ultimi minuti della contesa viene fischiato un fallo tecnico all’allenatore Bucchi che consente alla formazione germanica attraverso tre “liberi” e un canestro di Greaves di portarsi sul -3. Tuttavia proprio allo scadere ci pensa Whittaker a spegnere gli ultimi “fuochi” germanici permettendo al Banco di portare a casa il primo successo europeo della nuova Stagione. Il risultato finale della gara recita, infatti, Ludwigsburg- Dinamo Sassari 79-89.

