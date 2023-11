Controcorrente in Europa: Dinamo Sassari a caccia di vittoria in terra tedesca

La compagine teutonica, che ha ottenuto nei precedenti due turni della suddetta competizione continentale una sconfitta (contro l’Aek Atene in terra ellenica) e una vittoria (contro il King Szczecin fra le mura “amiche”), è certamente un bruttissimo “cliente” per la compagine isolana presieduta dal dott. Stefano Sardara.





Infatti il roster germanico ha, tra le sue fila, cestisti molto validi e di qualità che sapranno sicuramente dare parecchio filo da torcere alla squadra allenata dall’ottimo Piero Bucchi. Certo, nella gara che sta per aver luogo tra poche ore, il Banco deve portare a casa l’intera posta in palio se vuole rilanciarsi in chiave europea avendo in questo modo anche una grossa iniezione di fiducia in vista dei prossimi impegni. Vittoria che, a parer nostro, sarà difficile da conseguire, tuttavia Kruslin e compagni non devono aver “paura” di questo avversario, in quanto possiedono tutte le qualità e i “mezzi” necessari per ottenere l’agognato successo.





D’altra parte, come abbiamo precedentemente affermato, la formazione del Baden Wurttemberg ha una squadra composta da giocatori estremamente talentuosi tra cui spiccano le guardie statunitensi Jayvon Graeves, Deion Hammond e Desure Buie. I tre cestisti appena citati, infatti, hanno saputo prendere per “mano” il team germanico nei momenti difficili che hanno caratterizzato questo avvio di Stagione e possono rappresentare, nel corso del match in questione, delle vere e proprie “spine” nel fianco per la squadra sarda creando parecchi “grattacapi” alla compagine isolana.





Oltre agli atleti appena menzionati, il team giallonero annovera nel suo roster altri importanti elementi come l’ala grande Eddy Edigin (ex Bayer Leverkusen), il cestista tedesco classe ‘96 Jonathan Baehre, l’ala piccola Jaren Lewis, già visto in Italia (nella Latina Basket) durante l’annata 2021-22, e il centro Elijah Childs, tutti giocatori (quelli citati in questo momento) di grande caratura e valore che ovviamente vorranno dire la “loro” nel corso del match odierno apportando il loro notevole contributo alla causa del club tedesco. Ad ultimare la squadra teutonica le guardie Jacob e Johannes Patrick e l’ala grande Vander Plas. La Dinamo, dal canto suo, pur affrontando questa formazione di significativo talento, non può permettersi ulteriori “passi” falsi se vuole continuare a “cullare” sogni europei, in quanto una sconfitta in codesta partita metterebbe in serio pericolo la qualificazione al turno successivo. Cosa possiamo dire in chiusura. In conclusione, facendo presente che nella formazione sassarese mancheranno, oltre al lungo degente Bendzius, il centro senegalese Diop (infortunatosi qualche giorno fa) e il neo arrivato Taylor Smith (causa mancato tesseramento), e auspicando che la Dinamo e la compagine tedesca disputino una grande gara, facendo vedere(a tutti noi appassionati) l’ottima pallacanestro di cui sono capaci auguriamo, ad entrambi i team, le migliori fortune sia nei loro rispettivi campionati e sia nella Basketball Champions League.

