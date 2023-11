Bronzo delle amazzoni sarde: La gloria dell'Endurance under 14 alla Coppa delle regioni

Sono stati trecento gli animi ardenti che si sono cimentati nell'arte dell'endurance, tra questi i sedici binomi sardi, divisi in quattro compagini, hanno disputato la loro epopea. Sulle distanze brevi, quelle venti chilometri che per i debuttanti Under 14 rappresentano l'epilogo di un viaggio eroico, le giovani guerriere sarde hanno mostrato il loro valore. Martina Lo Monaco, in groppa alla sua Prestigiosa, ha fatto sfoggio di maestria, piazzandosi quinta, mentre Marina Cimino, sul dorso di Romeo, e Serena Pintore, con Tesoro del Golfo, hanno seguito l'esempio, rispettivamente ottava e diciottesima. Una nota di mestizia per Rebecca Cuccuru, esclusa per un trotto che non cantava la melodia richiesta.ù





I risultati delle nostre amazzoni hanno issato la Sardegna sul terzo gradino del podio regionale, sotto solo al Veneto e al Lazio, una conferma della nobiltà del sangue isolano. Nei ranghi degli Over 14, la rappresentativa sarda ha tenuto testa, giungendo settima, con Federico Abeltino e il suo Unuburgesu che hanno spiccato al decimo posto. Costantino Sanna con Burgesu e Carlo Carta con Domusnovas by Quirra, seguiti da Monica Secchi con Bosco di Chia, hanno tutti tenuto l'onore sardo. Nelle categorie maggiori, la Sardegna, sempre settima, si è distinta grazie alla maestria di Salvatore Dettori, Ignazio Mallei, Cristiana Cantagalli, e nonostante la sfortuna di Giacomo Galliano, fermato dalla zoppia del suo destriero.





Nonostante l'assenza di un piazzamento nella Cen A di squadra, l'isola può vantare l'impresa di Laura Bellinzis, dodicesima con Rebelde, e di Claudia Dellina, ventottesima con Rebeldinho, mentre un infortunio ha tolto a Marika Soro e a Udinì la possibilità di concludere la loro corsa. Il comando di questa armata è stato affidato a Stefania Ciatto, con Anna Teresa Vincentelli a prestare saggezza e supporto, mentre il dottor Carlo Carta ha prestato la sua arte a protezione dei nobili destrieri.

Nel fervore di Montefalco, tra gli ulivi secolari dell'Umbria, si è tenuta la Coppa delle Regioni, palcoscenico della tenacia equestre, dove la Sardegna, con la sua schiera di cavalieri e dame, ha tenuto alto il vessillo insulare.