Gigi Riva, il leggendario "Rombo di Tuono" compie 79 Anni

Nato a Leggiuno nel 1944, Riva non avrebbe mai immaginato che il suo destino sarebbe stato così profondamente intrecciato con la Sardegna. Il trasferimento sull'isola avvenuto sessant'anni fa si trasformò in un legame eterno. Benché i suoi sogni giovanili lo vedessero protagonista altrove, forse con la maglia dell'Inter, fu la Sardegna a catturare il suo cuore e a definire la sua carriera.





Nel 1970, il suo talento e la sua dedizione portarono il Cagliari alla storica vittoria dello scudetto. Ma Riva non è soltanto un'icona sportiva: la sua decisione di rimanere fedele alla maglia rossoblu, di rifiutare le sirene delle squadre più blasonate, lo ha reso l'idolo di un'intera regione. È diventato un simbolo di lealtà e di profonda umanità, un sardo d'adozione che ha onorato la terra che lo ha accolto. Il suo record di capocannoniere della nazionale italiana con 35 gol in 43 partite è una testimonianza della sua abilità in campo, un primato che persiste da oltre mezzo secolo. Con 248 gol totali in carriera, di cui 156 in Serie A, il suo nome è inciso nella storia dello sport.





Oggi, la solita festa si tiene nella sua casa nel quartiere San Benedetto a Cagliari. Circondato dall'affetto dei suoi cari - i figli Mauro e Nicola, la loro madre Gianna Tofanari, le nipoti - e dagli amici più stretti, Gigi Riva celebra il traguardo in famiglia, mentre la Sardegna e l'Italia intera gli rendono omaggio. L'affetto che la comunità sarda riserva a Riva va oltre il semplice attaccamento sportivo: è riconoscenza per un uomo che ha incarnato i valori di una regione intera, elevandoli a esempio per generazioni di sportivi e tifosi. In questa giornata di celebrazione, la nostra redazione si unisce al coro di auguri per una figura che ha saputo essere campione non solo nei campi di gioco, ma anche nella vita. Buon compleanno, Gigi Riva!

Un'eco di festeggiamenti si diffonde per le vie di Cagliari e riverbera in tutta la Sardegna: oggi, 7 novembre, Gigi Riva, leggenda del calcio noto come "Rombo di Tuono", spegne 79 candeline. La famiglia del calcio si unisce in un abbraccio virtuale che avvolge il campione, simbolo di un'intera epoca sportiva e non solo.