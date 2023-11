L'extratime di Mister Simon: Una vittoria cruciale per il Cagliari che dissipa le ombre della crisi

Con questo trionfo, i rossoblù si allontanano dai bassifondi della classifica di Serie A, festeggiando il loro secondo successo casalingo consecutivo. Il primo tempo si è svolto sotto il segno di una certa monotonia, senza particolari squilli da ambo le parti.





Ma è stata la ripresa a tenere gli spettatori incollati alle sedie: le mosse strategiche di Ranieri hanno cambiato le sorti dell'incontro. È stato un inserimento fulminante quello di Viola, che, entrato da poco, ha bucato la rete con un tiro che ha ricordato le geometrie del biliardo. La gioia del vantaggio cagliaritano è stata però fugace, poiché il Genoa ha approfittato di un momento di disattenzione della difesa isolana per riequilibrare il punteggio.





La risposta del Cagliari non si è fatta attendere, con Zappa che ha realizzato la sua prima marcatura in Serie A su un assist di Petagna, consegnando al Cagliari tre punti d'oro e dedicando il gol alla sua compagna di vita. Il Cagliari di questo ultimo mese ha mostrato una doppia faccia, richiamando l'immagine letteraria di "Dottor Jekyll e Mr Hyde". A volte i giocatori di Ranieri sono apparsi apatici e privi di idee, altre volte, invece, hanno dimostrato una verve devastante, divenendo un'autentica macchina da gol che non lascia scampo agli avversari. Questo cambio di passo evidenzia un lavoro di squadra che sta portando i suoi frutti, specialmente tra i giovani.





Il lavoro senza palla di Prati, ad esempio, permette a giocatori come Viola di tessere trame nell'area avversaria e servire assist preziosi agli attaccanti. Andrea Petagna merita una menzione speciale: il suo rendimento è in crescita, sia nel distribuire assist sia nel suo impegno di gioco di sponda, elemento cruciale per far salire la squadra e offrire respiro ai compagni. Questo successo è un regalo soprattutto per i tifosi, che hanno sempre creduto in Ranieri e nella sua squadra. L'ambiente ora respira un clima diverso, carico di ottimismo, che i rossoblù porteranno con sé nella prossima ardua trasferta a Torino contro la Juventus. Ogni match che verrà sarà un nuovo capitolo di questa rinnovata storia di passione e impegno, vissuto con un spirito rinnovato e combattivo.

CAGLIARI - È una serata di festa all'Unipol Domus, dove il Cagliari di mister Claudio Ranieri si impone con fermezza sul Genoa guidato da Alberto Gilardino, ottenendo una preziosa vittoria per 2-1.