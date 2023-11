Gymnasium Volley Alghero: Un inizio promettente in serie D - Battuta Tempio 3 a 1

Il match, che ha avuto luogo tra le mura amiche delle scuole medie Maria Carta di Alghero, accompagnate da un numeroso e vivace pubblico, è iniziato con un primo set all'insegna dell'eccellenza tecnica e della concentrazione, guidato dalle battute impeccabili di Eleonora Camerada che hanno spianato la strada per un vantaggio iniziale di 7 a 1.





Il gioco si è poi acceso, e le ragazze di Gymnasium, dopo un inizio fulminante, hanno avuto un lieve calo di vigilanza, permettendo alle avversarie di recuperare e addirittura passare in vantaggio in alcuni frangenti. La tensione è salita fino agli ultimi punti, ma la Gymnasium volley Alghero è riuscita a chiudere il set per un soffio con il punteggio di 25 a 23.





Nel secondo set la squadra di Alghero ha dimostrato la propria superiorità con un divario netto nel punteggio, che ha rivelato la distanza tecnica e tattica tra le due squadre, anche se il punteggio esatto rimane incerto. Questo vantaggio ha dato alla Gymnasium un controllo apparentemente incontestabile sulla partita.





Tuttavia, nel terzo set si è verificata una flessione nella concentrazione della Gymnasium, che ha creduto di avere la vittoria già in tasca. Questo ha permesso a Tempio di vincere un set, complicando la traiettoria che sembrava portare a una vittoria agevole per le padrone di casa. Le ragazze di Alghero temporaneamente avevano perso il proprio slancio, ma ha saputo raccogliere le forze per concludere il set con un punteggio di 25 a 20 a loro favore. Nonostante questo intoppo, la prestazione complessiva della Gymnasium Volley Alghero è stata fluida e convincente, eccetto per il momento di deconcentrazione nel terzo set che ha dato vita a un inaspettato scatto d'orgoglio da parte di Tempio.





Le ragazze di Alghero hanno mostrato un gioco di squadra coeso e una resilienza che saranno fondamentali per le sfide future del campionato. Le considerazioni generali post-partita sottolineano una performance promettente per la Gymnasium Volley Alghero, con la consapevolezza che mantenere l'attenzione costante sarà cruciale per il prosieguo del campionato. Con questa vittoria iniziale e l'energia del supporto casalingo, pone le basi per una stagione di crescita e successi.

