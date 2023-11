La Dinamo Sassari inciampa ancora: Varese si impone 90-79

Situazione che, come abbiamo appena affermato, è risultato un fattore decisivo in merito all’esito finale della gara in oggetto. In merito al match (conclusosi sul risultato di 90-79 in favore della formazione lombarda) ottima prima frazione di gioco disputata da Hanlan e compagni che mostrano, fin dalle battute iniziali, la chiara intenzione del match di voler portare a casa un successo che gioverebbe non solo alla classifica, ma soprattutto al morale della formazione presieduta dal grandissimo Luis Scola. Infatti, già nei primi minuti di gara, la Pallacanestro Varese (grazie soprattutto al tiro dalla lunga distanza) incomincia a creare un piccolo divario di punti che la Dinamo non riesce a colmare con le azioni portate a termine dal centro Goumbald e dal playmaker Whittaker. Varese, tuttavia non paga dell’esigua differenza di punti appena maturata, “spinta” da una parte dal suo meraviglioso pubblico dall’altra da un ardore formidabile inizia a “premere” sull’acceleratore portando la contesa prima sul +8 e successivamente chiudendo il primo periodo di gioco sul risultato di 28-17 che mettono la gara già su binari favorevoli a Librizzi e compagni.





Al rientro in campo, dopo il piccolo intervallo, la formazione allenata da mister Bialaszewski incomincia a segnare con una certa regolarità (in particolar modo con l’ex Universo Treviso Moretti), tanto da portare la gara sul risultato di 35-17 che (anche se mancano ancora parecchi minuti alla fine della partita) sembra porre una seria ipoteca in merito all’esito del match. A questo punto della partita, probabilmente stanca dallo sforzo profuso fino a questo momento, la Pallacanestro Varese “molla” un po' la presa consentendo a Whittaker e compagni di riportarsi prima sul -15 e successivamente sul -11 che sembrano non mettere i titoli di coda a un match che sembrava averli fino a qualche istante prima. Questo istante, però, è di breve durata, infatti la formazione lombarda ricomincia a “macinare” dell’ottimo basket (soprattutto con le “triple” messe a segno dalla guardia italiana Woldentensae e dal centro Cauley- Stin) riportando la contesa sul risultato di 50-33 che praticamente sembra mettere in “cassaforte” l’esito della gara. Il secondo periodo di gioco si conclude, infatti, di lì a poco sul 52 -40 in favore del roster lombardo.





Al rientro delle due formazioni in campo dopo l’intervallo lungo la squadra lombarda, non paga del divario ottenuto, continua a segnare in maniera disarmante con una Dinamo che tenta di arginare in qualche modo le sortite varesotte, ma McDermott e compagni (oggi in stato di grazia) continuano a realizzare un numero importante di punti che porta la differenza di punteggio sul +20 quando mancano 5 minuti alla fine della terza frazione di gioco. Tuttavia, quando tutto sembrava perduto, i ragazzi biancoblù hanno una reazione veramente forte, direi (a mio parere) “rabbiosa”. Infatti in questo frangente di gara, attraverso una difesa più attenta e grazie ad alcune giocate di pregevole fattura, il Banco riporta il punteggio prima sul 71-62(risultato maturato alla fine del terzo periodo) e successivamente sul 71-67, punteggio che ridà nuove speranze di successo ad una squadra, la Dinamo, che fino a pochi minuti prima aveva (consentitemi di dirlo) poche chance di portare a casa l’intera posta in palio. Quando, però, tutto sembra portare la contesa sui binari dell’equilibrio, la Pallacanestro Varese, forte dell’esperienza e della qualità presente nel proprio roster, ferma la rincorsa della squadra sarda portando il risultato sul 81-71, che di fatto mette in “cassaforte” la gara per i colori bianco- rossi. Da segnalare, proprio allo scadere, un’ultima (disperata) reazione dei ragazzi biancoblù, ma in questo scorcio di partita Moretti e McDermott hanno la freddezza e la “forza” necessaria per abbattere le residue difese sarde portando a casa una vittoria che fa ben sperare per i colori lombardi e mette il Banco nelle retrovie della classifica del massimo campionato di basket. La gara termina, infatti, sul punteggio di 90-79 in favore della compagine allenata da Bialaszewski.

