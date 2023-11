Dinamo Sassari e Varese: In campo per un cruciale riscatto

In merito alla compagine allenata da coach Bialaszewski possiamo affermare che il team lombardo è, indubbiamente, un avversario “tosto” che, seppur privo di due cestisti di qualità come lo statunitense Scott Ulaneo e il centro italiano (di origini nigeriane) Lorenzo Okeke, vorrà ottenere(nel match odierno) l’intera posta in palio, soprattutto perché disputa la gara fra le mura “amiche”, quindi di fronte al proprio pubblico, un pubblico che, me lo si consenta di dire, particolarmente “caldo” e avvezzo alle vittorie, sia in Italia che in Europa, visti gli importanti trofei presenti nella sua celeberrima bacheca.





Una squadra, quella lombarda (non ci possiamo dimenticare) che certamente è stata (ed è tuttora), nella sua gloriosa storia una delle “big” del basket italiano (e non solo). In conclusione, ricordandovi che la gara tra la Dinamo e la compagine lombarda avverrà domani 5 novembre alle ore 19.00 e augurando, a tutti voi appassionati del grande basket, le migliori fortune per le vostre rispettive squadre di appartenenza, desideriamo “chiudere” con una notizia che sta “circolando” da qualche giorno. La notizia riguarda il possibile “taglio” del playmaker statunitense Stanley Whittaker. L’esclusione del giocatore classe ’94 sarebbe dovuta, pare, non tanto ai numeri prodotti finora (8 punti e 4 assist per la cronaca) dal cestista americano, quanto, piuttosto, per la mancanza di leadership dimostrata (fino a questo momento) nel corso delle gare fin qui disputate. In merito a ciò, ritenendo di notevole spessore le qualità balistiche del cestista ex Bamberg, reputiamo che il “prodotto” della Keiser University abbia dovuto operare in una situazione non “semplice”, viste le pesanti defezioni occorse nella formazione sassarese in questo avvio di Stagione. Speriamo, perciò, che, da qui in avanti, l’ottimo Bucchi abbia tutti i giocatori a sua disposizione, la qual cosa gioverebbe non solo al playmaker nativo di Philadelfia, ma anche a tutto il roster sardo capitanato dall’esperto Stefano Gentile.





Vediamo come proseguirà questa situazione nei prossimi giorni. Detto ciò, godiamoci (fra poche ore) lo spettacolo cestistico che la Dinamo e Varese sapranno offrire a noi amanti della grande pallacanestro (e a tutti gli sportivi in generale) e, nuovamente, buon basket a tutti.

Dopo la sconfitta maturata nell’ultima gara di LBA (contro la Derthona Tortona al PalaSerradimigni sabato scorso) e una settimana parecchio travagliata, che ha visto l’infortunio del centro Ousmane Diop e l’arrivo, nella compagine sassarese, dell’esperto Taylor Smith, la Dinamo Sassari si appresta ad affrontare oggi (5 novembre 2023) alle ore 19.00 una partita veramente ostica. Avversaria della squadra sassarese sarà, al Palasport Lino Oldrini di Varese, la compagine varesotta presieduta dal grande Luis Scola. Una gara molto incerta quella che si disputerà, fra poche ore, nel palazzetto lombardo, con due team che certamente, dopo l’esito del match, avranno maggiormente chiaro quale sarà la direzione che prenderà la loro Stagione nei prossimi mesi. La partita, infatti, rappresenta un fondamentale crocevia per entrambe le formazioni, che rappresentano, probabilmente, le maggiori deluse di questo avvio di Regular Season. Le due squadre hanno, infatti, all’attivo (in questo inizio di campionato) solo 2 punti per ciascuna e certamente “useranno” la gara che sta per avere luogo come “mezzo” non solo per un rilancio in classifica verso posizioni più consone al loro blasone e al loro lignaggio, ma anche, e soprattutto, per avere quella “spinta” necessaria atta a fornirgli una grossa iniezione di fiducia in vista dei prossimi insidiosi impegni che le due formazioni dovranno disputare sia nel campionato italiano sia in sede europea. La Dinamo arriva alla gara in questione (come abbiamo precedentemente affermato) priva di un pilastro di primaria importanza nello scacchiere biancoblù come Ousmane Diop e non potrà, neanche, contare sul suo sostituto (Taylor Smith) arrivato nelle scorse ore, dato che il neo- acquisto statunitense non è stato tesserato in tempo. Tuttavia, nel match in terra lombarda, il Banco dovrà tirar fuori tutta la grinta, l’ardore, di cui dispone se vuole portare a casa una vittoria che sarebbe la perfetta “medicina” dopo questo periodo particolarmente complicato e pieno di avversità. Vediamo cosa accadrà e come i giocatori biancoblù si comporteranno nel corso del match. Tuttavia, facciamo notare, non sono concessi ulteriori passi falsi se si vuole ambire ai più alti traguardi cestitici sia in campo nazionale che nella competizione continentale.