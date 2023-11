Cagliari: Due partite che hanno ridato fiducia - Ora il Genoa per proseguire nella “striscia” vincente

L’adrenalina ultimamente sta scorrendo a fiumi dopo l’incredibile rimonta in campionato nell’ultimo turno e contro il Genoa mister Ranieri eviterà di incorrere in equivoci tattici che limitino il potenziale dei suoi. Proprio contro il Frosinone il tecnico rossoblù ha avuto l’idea di variare in corsa l’assetto iniziale (Oristanio e Pavoletti cambiarono radicalmente il canovaccio del confronto) e pure ad Udine ha messo in campo in corso d’opera colui che avrebbe realizzato il gol decisivo (Lapadula). Idee illuminanti per un allenatore esperto e navigato.





Probabile che la panchina assaggiata da Petagna alla “Unipol Domus” con la formazione frusinate e prima ancora a Salerno, abbia fatto scattare qualcosa a livello interiore e di conseguenza alzato il rendimento del giocatore, il quale ad Udine in Coppa ha mostrato più dinamicità e miglior condizione, mettendosi in proprio e costruendo l’azione decisiva per la rete vincente di Lapadula. Petagna potrebbe partire titolare contro il Genoa affiancato da uno fra Luvumbo e Oristanio. Mancosu si riprenderà il posto da trequartista a supporto o da “falso nueve” come contro il Frosinone (a Udine non ha partecipato alla trasferta assieme a Luvumbo e Pavoletti per proseguire nel programma di allenamenti personalizzati). Perso Di Pardo per infortunio in settimana e con Nandez che starà fuori un mesetto abbondante, sulla corsia di destra non resta che Zappa a fare l’elastico, mentre a sinistra Augello ha buone possibilità di partire dall’inizio, lui doriano dichiarato, che ha sempre visto il Genoa come avversario tradizionale. Conferme per Prati e Makoumbou nella zona nevralgica con Deiola che contenderà una maglia a Sulemana.

Due partite che hanno consentito di rimettersi in carreggiata e trovare almeno una bozza della propria dimensione. Le vittorie con Frosinone ed in casa dell’Udinese, seppur quest’ultima in Coppa Italia, sono servite a dare ossigeno ad una squadra boccheggiante, in crisi più di risultati che non di gioco.