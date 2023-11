Colpo al cuore della Dinamo: L'Infortunio di Diop e l'ingresso di Smith in campo

In merito ai tempi di recupero, questi saranno vagliati dall’ottimo staff sanitario del Banco subito dopo l’operazione. Vediamo cosa accadrà in tal senso, sperando, naturalmente, che l’atleta in questione trovi presto soluzione a codesta situazione e che ci faccia rivedere, a breve giro di posta, l’ottima pallacanestro di cui è capace. Certamente, è necessario dirlo, la condizione appena creatisi rappresenta una brutta “tegola” per la Dinamo, in quanto priva (temporaneamente) il roster sardo di un tassello estremamente rappresentativo all’interno dello scacchiere costruito dal gm Pasquini e dal presidente Sardara, che ha fornito, nel corso dell’attuale Stagione e in tutta l’esperienza biancoblù, prestazioni (come abbiamo precedentemente affermato) di ottimo livello che hanno entusiasmato il popolo sardo e non solo. Giocatore, Diop, con 12 punti e 6 rimbalzi di media che si faceva (e si fa tuttora) “rispettare” in campo, in una Dinamo che non è partita certamente nel migliore dei modi sia in campionato (un successo nei 5 turni fin qui disputati) sia nel percorso europeo (che ha visto la compagine allenata da coach Bucchi ottenere “solo” una vittoria in due gare), ma che certamente già dalla prossima gara in programma ha l’obiettivo di risalire la china in entrambe le competizioni. Per ovviare alla mancanza alla mancanza del pivot classe 2000 la società sassarese è stata, quindi, costretta a tornare subito sul mercato, “coprendo” un ruolo di primissimo piano in quella zona del campo.





L’ha fatto, a parer nostro, nel migliore dei modi scegliendo un cestista affidabile e di grandissima esperienza come Taylor Smith. Il 32-enne giocatore statunitense alto 198 metri per 104 kg rappresenta, infatti, un cestista molto atletico e di ottima qualità nel “pitturato” e, siamo sicuri, darà un notevole contributo alla causa biancoblù ogni qual volta verrà mandato in campo. Ottimo nella fase difensiva, Smith, rappresenta un giocatore duttile e molto determinato che ha nella stoppata una delle sue “armi” migliori. Un giocatore, inoltre, che certamente non avrà nessun problema di ambientamento nel campionato italiano vista la sua militanza a Ravenna, nel biennio 2015-2017, e a Verona nella Stagione appena trascorsa (dove era compagno del neo- acquisto estivo Cappelletti) e che fornirà, inoltre, un contributo d’esperienza anche in sede europea visti i campionati giocati in Grecia nelle fila del Rodi, in Francia (Gravelines e Nanterre 92) e Montenegro (Mornar Bar). Sicuri, da una parte, che il neo-arrivato darà il massimo non appena gli sarà la possibilità di scendere sul parquet e certi che il giocatore nativo di Schertz sia l’uomo “giusto” per sostituire l’infortunato Diop, desideriamo congedarci ricordando nuovamente il prossimo impegno della compagine biancoblù. L’appuntamento successivo della squadra sassarese sarà domenica 5 novembre 2023 alle ore 19.00 contro la Openjobmetis Varese al Palasport Lino Oldrini.

A pochi giorni dalla fondamentale partita che vedrà la Dinamo Sassari confrontarsi contro la Pallacanestro Varese, un nuovo infortunio “colpisce”, purtroppo, la compagine sassarese. In questo caso vittima di un problema fisico è il giocatore senegalese (di formazione italiana) Ousmane Diop. Al centro biancoblù, infatti, è stata riscontrata, dopo gli esami strumentali del caso, una lesione del menisco, situazione che lo lascerà “fuori” dai prossimi impegni della compagine sarda nelle settimane seguenti. Il cestista africano, infatti (per porre rimedio a questo malanno), dovrà sottoporsi, a breve, ad un intervento chirurgico e incomincerà, subito dopo, il percorso riabilitativo con l’obiettivo di tornare presto in campo.