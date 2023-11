Gavino Ruzzu: Prestazione stellare nell'Ultrabiking Sardinia con 790 km percorsi in meno di 45 ore

Nella seconda edizione di questo evento internazionale di ultracycling, Ruzzu ha tagliato il traguardo con un tempo strabiliante, meno di 40 ore, migliorando notevolmente il suo precedente record personale. L'evento, conosciuto anche come UBS 790, rappresenta una delle sfide di ultracycling più impegnative d'Europa. Il percorso, che si snoda per circa 790 chilometri e include un dislivello totale di 14.000 metri, richiede una preparazione atletica intensa e un'indomabile forza di volontà. I partecipanti, in modalità bikepacking non assistita, devono portare con sé tutto il necessario per la gara, dal cibo agli attrezzi di riparazione, affrontando la prova in completa autonomia. Quest'anno, tra i paesaggi incantevoli della Sardegna, dai litorali spettacolari a strapiombo sul mare fino ai territori più selvaggi e incontaminati, Ruzzu ha messo in luce il suo spirito da "Iron Man".





Con un tempo di 20 ore e 42 minuti, l'atleta algherese ha non solo concluso la competizione ben al di sotto del limite massimo di 60 ore, ma si è anche guadagnato l'ottavo posto, a testimonianza della sua eccellenza e dedizione allo sport. La gara, oltre alla sfida fisica, offre ai suoi partecipanti l'opportunità unica di immergersi in scenari naturali di rara bellezza, pedalando in quello che è stato definito un vero e proprio paradiso terrestre. La partecipazione di Ruzzu, insieme ad altri cinque atleti sardi, ha anche mostrato il crescente interesse e talento della regione in questo sport estremo. Cristian Bianchetti ha trionfato in questa edizione, consolidando la sua reputazione nel panorama dell'ultracycling.





Ma è la prestazione di Ruzzu che colpisce per il suo significativo miglioramento rispetto all'anno scorso, quando aveva fermato il cronometro a 44 ore e 42 minuti. Quest'anno, la sua determinazione e la sua resilienza hanno lasciato un segno indelebile sulla competizione, dimostrando che, nonostante le sfide e le difficoltà, l'Ultrabiking Sardinia è una gara dove i veri confini sono quelli che ciascun ciclista è disposto a superare.

In Sardegna, l'ultracycling non è solo sport, ma una vera e propria esplorazione dei limiti umani. Lo dimostra l'impresa di Gavino Ruzzu, 52 anni, osteopata di professione e algherese di adozione, che ha affrontato l'arduo percorso dell'Ultrabiking Sardinia con un risultato che fa eco nell'ambiente ciclistico.